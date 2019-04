Em mês Pascoal, nutricionista informa que consumo de chocolate controla pressão arterial

As indústrias de chocolate do Estado já verificam aumento da demanda por ovos e outros produtos e, para este ano, aguardam faturamento 10% superior ao registrado no mesmo período comemorativo de 2018 - Foto: Divulgação

Com a Páscoa chegando, muitas pessoas recorrem aos chocolates para presentear familiares e amigos. A data além de movimentar a economia local, serve para o alto consumo do alimento. Segundo a nutricionista Flavia Donato Chala Terciano, o chocolate se consumido da maneira correta, traz muitos benefícios a saúde, entre eles, o controle da pressão arterial.

O chocolate é um produto feito a partir do processamento das sementes do cacau. É considerado, hoje, como umas das principais fontes de polifenóis (substância antioxidante). Segundo a profissional, o chocolate é rico em flavonoides, substância com função cardioprotetora e, por isso, tem se mostrado importante para a saúde cardiovascular. Mas é necessário se atentar, pois existe um limite de quantidade ideal por dia. “O consumo deve ser recomendado com cautela, mesmo com todo o benefício que ele proporciona. Sua quantidade calórica é alta, o que pode contribuir para o ganho de peso, se consumido em excesso. A quantidade hoje recomendada é, em média, 30g ao dia”, afirma.

A nutricionista Flavia Donato Chala Terciano

A orientação é que o chocolate que for escolhido seja sempre seja sempre acima de 70% de cacau na composição. “A quantidade de cacau utilizada nos diferentes tipos de chocolates, não é igual. O chocolate ao leite tem aproximadamente 30% de cacau, já o chocolate meio amargo, 41% de cacau e o chocolate com a quantidade mais elevada é o amargo, com 70% de cacau em sua composição”, orienta a nutricionista, que ainda complementa informando do motivo do chocolate ser bom para saúde: “O alimento possui em sua especificação substâncias com função cardioprotetora e seu efeito pode ser exercido, controlando a pressão arterial e ainda melhorando a sensibilidade à insulina e atuando no sistema antioxidante, que tem como função combater os radicais livres”, finaliza.

ECONOMIA

Assim como em várias datas comemorativas do ano, a Páscoa também tem um ótimo desempenho na economia do Estado, gerando um aumento significativo na produção e em empregos temporários. As indústrias de chocolate do Estado já verificam aumento da demanda por ovos e outros produtos e, para este ano, aguardam faturamento 10% superior ao registrado no mesmo período comemorativo de 2018.

As vendas no varejo também têm o seu impacto positivo com o mês pascoal. Segundo uma pesquisa realizada pelo IPF/MS e SEBRAE, o Mato Grosso do Sul vai receber um aporte de R$ 138,32 milhões no período de Páscoa. Esse valor é 20,71% superior ao do ano passado. Esse valor é 20,71% superior ao do ano passado. Temperaturas mais amenas, distanciamento das férias e da volta às aulas também ajudam a aquecer o mercado que busca superar a recessão dos últimos três anos.