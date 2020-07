Em meio a pandemia da Covid-19, Sedhast promove webinário sobre os impactos na saúde do trabalhador

O objetivo é discutir as demandas mais urgentes das condições de trabalho dos colaboradores do Suas, diante das ações emergenciais desenvolvidas pelos Governos federal, estadual e municipal em razão da pandemia. - ( Foto: Secom MS)

Com o objetivo de minimizar os impactos da pandemia do Covid-19 na saúde física e mental dos trabalhadores do Suas (Superintendência da Política de Assistência Social), a Sedhast (Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho) promove o webinário com tema “Saúde dos Trabalhadores do Suas em Tempos de Pandemia “.

O objetivo é discutir as demandas mais urgentes das condições de trabalho dos colaboradores do Suas, diante das ações emergenciais desenvolvidas pelos Governos federal, estadual e municipal em razão da pandemia.

Podem participar do evento, funcionários, gestores, conselheiros da Assistência Social e pessoas interessados no tema.

O evento acontece no dia 20 de julho, a partir das 8h. Para inscritos no link http://www.cursos.ms.gov.br/EscolaSuas haverá certificação de participação.