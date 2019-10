Em homenagem, Casa de Saúde passa a se chamar Carlos Alberto Jurgielewicz

O médico foi um dos 100 primeiros a se registrarem para atuar em MS - Foto: Divulgação

De mudança para o bairro Cabreúva, a Casa de Saúde, passa a levar o nome do médico Carlos Alberto Jurgielewicz, falecido em fevereiro de 2015.

A mudança do nome do programa foi publicado do Diário Oficial do Estado no início deste mês. Mesmo após a mudança de endereço para a avenida Afonso Pena, o local deve ser transferida para um no novo prédio já com o nome do profissional.

História

Nascido em 26 de julho de 1930, Jurgielewicz se formou na Universidade Federal do Paraná em 1954 e veio para o Estado logo após sua divisão, em 1979 e foi um dos 100 primeiros a se registrarem para atuar em MS. Em Campo Grande o profissional atuou até sua morte, em 2015.

Antes de sua morte, o profissional chegou a ser homenageado pelo Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul (CRM-MS) por seus 50 anos de profissão, durante celebração em 2006.

Inauguração

A Cerimônia de Inauguração da Casa de Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz será na próxima sexta-feira (18), às 17h, no auditório da Casa da Saúde, localizado na Rua Onze de Outubro, 220, no bairro Cabreúva. O evento terá a presença do Ministro de Saúde Luiz Henrique Mandetta e do governador Reinaldo Azambuja.