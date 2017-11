Em Campo Grande, teste de acuidade visual passa a ser obrigatório em crianças

da Redação com Assessoria

Projeto de lei do vereador Junior Longo (PSDB) que torna obrigatório o teste de acuidade visual para todos os alunos das creches e rede pública municipal de ensino, foi aprovado em 2ª votação e discussão na Câmara Municipal de CG na sessão de quinta-feira, 16.

O teste, que verifica a capacidade do olho de perceber a forma e o contorno dos objetos. Com a realização deste teste é possível evitar problemas de visão que, não tratadas, além de serem agravadas, podem prejudicar sobremaneira o aprendizado e acentuar a evasão escolar.

É de conhecimento geral que quanto mais precocemente os problemas oculares são detectados, mais cedo eles podem ser tratados e as consequências diminuídas.

Na justificativa do projeto, o vereador Junior Longo defende a promoção da saúde, a prevenção de agravos e o diagnóstico precoce do déficit visual nas crianças e nos adolescentes. "A aparente troca de letras e dificuldades ortográficas podem ser sinais de problemas de visão que passam despercebidos pelas pessoas. Se for feito cedo, o exame pode prevenir doenças muitas vezes prejudiciais para o resto da vida”, afirma o vereador.

Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, entre 3% e 10% dos brasileiros de 7 a 10 anos precisam usar óculos. De acordo com o Ministério da Educação, problemas na visão são a causa de 22,9% dos casos de abandono escolar.

Apertar os olhos, franzir muito a testa, aproximar-se muito dos objetos ou da TV para enxergar melhor. Esses são alguns dos sinais indicativos de problemas na visão da criança que podem comprometer a qualidade de suas interações sociais e, especialmente, do seu aprendizado na escola.

Fique atento a esses sinais e sintomas: lacrimejamento constante, inclinação persistente da cabeça; piscar contínuo dos olhos; estrabismo (o comum olhos vesgo); dor de cabeça contínua; testa franzida ou olhos semi-cerrados; dificuldade para ler textos distantes, precisando aproximá-los bastante dos olhos.

Ações simples como essa podem identificar precocemente problemas visuais e prevenir a cegueira.

“O projeto segue para a sanção do Prefeito Marcos Trad. Estamos confiantes na aprovação, pois não causa nenhum ônus adicional para a prefeitura, visto que profissionais já cadastrados na Saúde Pública poderão realizar o Teste de Acuidade”, finalizou o vereador Junior Longo.

A implantação do Teste de Acuidade é um projeto autoria do vereador Junior Longo em parceria com os vereadores: Otávio Trad (PTB); dr.Livio (PSDB) e dr. Wilson Sami (PMDB).