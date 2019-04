Em Brasília, secretário se reúne com ministro da Saúde em busca de investimentos para a Capital

Carlos Ildemar Barbosa (esquerda), o ministro Luiz Henrique Mandetta e o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho.

O secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, esteve reunido nesta quinta-feira (11), em Brasília (DF), com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para protocolar projetos de diversas áreas, solicitando o aumento de investimentos na área da saúde de Campo Grande. O encontro aconteceu no gabinete do ministro e contou com a presença de técnicos e assessores.

As solicitações apresentadas ao ministro foram feitas com base em levantamento das necessidades de melhorias mais urgentes, diagnóstico este feito pelo secretário José Mauro durante a primeira semana à frente da pasta.

Ao todo , doze projetos foram apresentados durante a reunião, prevendo, entre outras solicitações, o aumento de recurso para procedimento de alta e média complexidade, adequações, equipamentos, habilitação e qualificação de unidades de saúde.

“Saímos bastante confiantes deste primeiro encontro com o ministro e creio que em breve teremos notícias boas para Campo Grande, considerando que nós temos feito o dever de casa e estamos bons índices de produtividade, fator este que é preponderante quando se busca aumento de custeio e novos subsídios”, resumiu.

Recentemente, o ministro Luiz Henrique Mandetta anunciou que os municípios que desejarem ampliar o horário de atendimento de unidades básicas de saúde (UBSs) receberão mais recursos do Governo Federal.

Atualmente, das 68 unidades básicas e de saúde da família (UBS e UBSF) de Campo Grande, 42 já funcionam em horário ampliado, fator este que deve favorecer para que o município receba um aporte financeiro maior do ministério.