Em Bataguassu Grupo Onça Pintada vai realizar preventivo de câncer de mama

A unidade móvel do Grupo Onça Pintada estará neste sábado (07/10) visitando o município de Bataguassu e oferecendo exames preventivos de câncer de mama gratuitamente para as mulheres.



A ação será realizada na Secretaria Municipal de Saúde, na Avenida Porto XV de Novembro, 775, das 8h às 17h.



Para participar do atendimento é necessário que as mulheres apresentem apenas um documento de identificação e o cartão do SUS.



O grupo Onça Pintada é uma Organização Não Governamental (ONG), instituída como associação civil sem fins lucrativos, que desenvolve em Mato Grosso do Sul programas e projetos na área de saúde, principalmente prevenção e combate ao câncer de mama.

O GOP possui uma estrutura que permite atender mulheres de todas as regiões por meio de sua unidade móvel, que percorre os municípios do Estado levando atendimento gratuito às mulheres. A equipe é formada por psicólogos, assistentes sociais, médicos, enfermeiros e auxiliares. O GOP também possui aparelho de ultrassom e um mamógrafo.



No Grupo Onça Pintada as pacientes passam por exames de rastreamento, mamografias, ultrassons e, quando necessário, são encaminhadas para realização de punções, cirurgias, quimioterapia, radioterapia e reconstrução mamária. Todo o tratamento é gratuito e realizado em parceria com as instituições públicas de saúde. Em 13 anos de existência o GOP já realizou mais de 50 mil atendimentos, 8 mil exames e 2 mil encaminhamentos cirúrgicos.





