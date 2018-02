Em Audiência Pública, secretário de Saúde presta contas dos recursos investidos em 2017

Além dos recursos investidos, foram apresentadas as Auditorias nos Serviços de Saúde próprios da SESAU e os contratados ou conveniados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Campo Grande - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

Em 2017, foram aplicados 36,73% do orçamento de Campo Grande em Ações e Serviços Públicos de Saúde, quando o limite mínimo previsto pela Constituição Federal é de 15%. Foi o que o secretário de Saúde, Marcelo Vilela, apresentou na manhã desta quarta-feira (28), na Audiência Pública da Câmara Municipal para prestação de contas da pasta referente ao 3º quadrimestre de 2017, que compreende os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro.

O total de receitas aplicadas realizadas até o final de 2017 representou o montante de R$ 1.622.981.437,89. O Relatório Resumido da Execução Orçamentária apresentado na Audiência Pública é um instrumento de Gestão Fiscal, previsto em Lei, que visa evidenciar a situação fiscal, de forma especial da execução orçamentária da receita e despesa, propiciando à sociedade, aos órgãos de controle interno e externo e ao usuário da informação pública em geral, conhecer, acompanhar e analisar o desempenho das ações governamentais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).





Além dos recursos investidos, foram apresentadas as Auditorias nos Serviços de Saúde próprios da SESAU e os contratados ou conveniados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Campo Grande. Este exame sistemático do funcionamento de diversos órgãos melhora a qualidade de atendimento ofertado à população, além de elaborar as recomendações necessárias para o aprimoramento do que é ofertado aos usuários.

No Relatório apresentado, constou ainda a Rede Física de Serviços de Saúde próprios e privados contratados, que compreende 164 tipos de estabelecimento sob a gestão municipal, dentre unidades básicas de saúde e de saúde da família, clínicas e centros de especialidades, hospitais, policlínicas, unidades de pronto atendimento e outros dispositivos de saúde.

Para o secretário de Saúde, Marcelo Vilela, a prestação de contas é importante por melhorar a compreensão da função da gestão da saúde em relação aos interesses da sociedade. “Estamos aqui para explicar com clareza tudo o que foi executado em 2017, mas também queremos ser ouvidos. Todos os nossos atos estão dentro da legalidade e ao estrito cumprimento da Lei, a fim de dar transparência aos atos públicos na área da saúde”, disse ele.

Ele ainda explicou que “todo cidadão tem o direito de ter o atendimento realizado, mas quando se pensou no (SUS) na época da sua criação, previram o percentual mínimo de investimento do município, do Estado, mas não estabeleceram um parâmetro de custeio para o Governo Federal. Essa é uma questão que precisa ser reavaliada para que a manutenção desse Sistema seja garantida”.

Ao final da apresentação do Relatório, o secretário ouviu elogios e os questionamentos dos vereadores presentes na Audiência Pública. A parlamentar Cida Amaral disse parabenizou Marcelo Vilela “pelo empenho e perseverança, pois já sabemos que já melhoramos muito e agora estou mais próxima do serviço de saúde como usuária. Nós percebemos o empenho dos funcionários que estão atendendo, mas o que está incomodando a população é a espera para a realização de exames simples ou de alta complexidade”.

O vereador Otávio Trad destacou a importância da transparência pública nos atos do secretário. “O fato de o senhor vir até esta Casa e colocar as informações à disposição da sociedade e dos vereadores é um ganho muito satisfatório para a Câmara, pois nós tivemos muita dificuldade nos quatro anos anteriores, justamente na transparência das informações da Secretaria de Saúde. É uma melhora no ponto de vista técnico e as possíveis dúvidas serão enviadas posteriormente”, disse ele.

O vereador Hederson Fritz destacou os “dados apresentados pela equipe de auditorias e de vigilância que tem executado um trabalho exímio, mas precisamos melhorar o indicador de vacinação”.

Para encerrar a Audiência Pública, os representantes do Conselho Municipal de Saúde, do Fórum dos Usuários do SUS, membros de associações de moradores e até mesmo usuários pediram a palavra e fizeram diversos questionamentos ao secretário, que respondeu um a um, garantindo o direito de acesso à informação.