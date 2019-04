Em apenas um dia, ação de combate ao Aedes recolheu 2,5 toneladas de lixo no Iracy Coelho

Por conta da chuva, os trabalhos foram realizados somente no domingo (7) e mobilizou um efetivo menor de agentes - Foto: Divulgação

Mais de 2,5 toneladas de materiais inservíveis de pequeno e grande volume foram recolhidos durante ação de combate ao mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, zika e chikungunya – no bairro Iracy Coelho. Por conta da chuva, os trabalhos foram realizados somente no domingo (7) e mobilizou um efetivo menor de agentes.

Conforme o relatório da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), 679 imóveis foram inspecionados, 44 focos e 1.069 depósitos eliminados durante a ação. Os agentes encontraram 438 imóveis sem a presença do proprietário ou inabitados. A ação contou com apoio contou com apoio de um chaveiro para vistoria de imóveis fechados.

Mutirões

Nestas ações, os agentes realizam as vistorias em imóveis e terrenos baldios, além de atuar na remoção de materiais inservíveis e eliminação e identificação de depósitos e focos do mosquito Aedes aegypti. A cada semana a coordenadoria define um local estratégico visando a diminuição na incidência das doenças transmitidas pelo mosquito, em especial a dengue.

Dados epidemiológicos

De janeiro até o dia 04 de abril, foram notificados 18.433 casos de dengue no Município, sendo 3.965 confirmados e quatro óbitos.

Pontos críticos

Os bairros Jardim Noroeste, Centro-Oeste, Chácara dos Poderes, Nova Campo Grande, Los Angeles, Moreninhas, Veraneio e Maria Aparecida Pedrossian, respectivamente, apresentam os maiores índices de notificação da doença.

Por conta da epidemia, a SESAU tem intensificado as ações de bloqueio nestas regiões e aumento ou efetivo do fumacê de 3 para 13 equipes que rodam diariamente estes locais.