Em alusão ao mês da criança, unidades de saúde da Capital promovem ações e têm programação especial

No dia 12 de outubro é comemorado o Dia das Crianças e por isso, várias unidades da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) de Campo Grande realizam eventos em alusão a esta data. Foi o que aconteceu na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Serradinho na manhã desta sexta-feira (06).

Houve ações voltadas à área da saúde, como 102 orientações saúde bucal, 80 sobre higiene das mãos, 48 sobre o mosquito Aedes aegypti e focos do mosquito( mostruário com maquetes , das larvas e microscopicamente), 23 consultas com o profissional de educação física, 25 antropometria e avaliação física, 8 coletas de preventivo e consultas ginecológicas, 15 puericulturas, 14 atualizações de bolsa família e 12 atualizações de carteiras vacinais.

Foram distribuídos 100 brinquedos para a criançada e oferecidos cachorro quente, algodão doce, pipoca, gelinho, gelatina, salgadinhos, sucos, refrigerantes, além de pula-pula, gincanas em grupo, dinâmicas e brincadeiras. Tudo isso só foi possível com a mobilização dos funcionários da unidade e da comunidade que sempre contribuem para a realização de eventos na UBSF Serradinho.

Ainda durante este mês, muitas outras unidades realizam ações em alusão ao “Mês das Crianças”:

LOCAL DATA ATIVIDADE UBSF PARQUE DO SOL 06/10/1714h DIA DAS CRIANÇAS/SISVAN, AVALIAÇAO BUCAL, TEATRO,BRINCADEIRAS UBSF José Abrão 10/10/2017 Ação no CEINF Cordeirinho de Jesus,Orientações de higiene e saúde Acompanhamento de crescimento e desenvolvimento através de avaliação antropométrica e também apresentação Aplicação do método SHANTALA. UBS Vila Nasser 10/10/178h Aleitamento materno exclusivo;Cuidados com recém-nascido; Práticas de higiene e saúde da criança. UBSF NOVA ESPERANÇA 10/10/177h PALESTRA EDUCATIVA SAUDE DA CRIANÇA; COM CONFRATERNIZAÇÃO E ENTREGA DE DOCES UBS DONA NETA 18/10/177h30 ANTROPOMETRIA, ATUALIZAÇÃO CADERNETA DE VACINA, PINTURA FACIAL UBS Estrela do Sul 19/10/17 Avaliação odontológicaAvaliação antropométrica Teatro Sorteio de brindes UBS Estrela do Sul – CEINF Bom Pastor 20/10/17 Avaliação odontológicaAvaliação antropométrica e avaliação de enfermagem Ubsf Macaúbas 24/10/17 AÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS UBSF São Benedito 25/10/17 Recreação e oficina culinária com as profissionais do NASF Jardim Seminário.

