Em 3 meses, Polo Ayrton Senna atendeu mais de 1,6 mil pacientes com sintomas de Covid-19

Em três meses de funcionamento, o Polo de Atendimento já recebeu mais de 1,6 mil pacientes com sintomas de coronavírus (Covid-19) e outras síndromes respiratórias, sendo o índice de testes diagnósticos superior a 60%. A estrutura instalada no Parque Ayrton Senna, Bairro Aero Rancho, começou a funcionar no dia 10 de abril, com atendimento diário, incluindo fim de semana e feriado, de 07h às 19h. A estratégia contribui na redução da procura nas unidades de saúde por pacientes sintomáticos, o que, eventualmente, contribui no controle da disseminação do vírus evitando assim o risco de contaminação cruzada e exposição de outros pacientes.

De acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) com base em dados do sistema do Polo Ayrton Senna (SIPAS), até a quarta-feira, dia 10 de junho, foram 1.698 pacientes atendidos, sendo 1.045 submetidos a testagem, o que representa um índice de aproximadamente 61%. Ou seja, de cada 10 pacientes atendidos, seis foram testados por se enquadrarem nos critérios pré-estabelecidos pelos profissionais de saúde.

Dois tipos de exame estão sendo ofertados, o teste rápido (sorológico) e o RT-PCR, considerado padrão ouro de qualidade, o que amplia a possibilidade de detecção do vírus em diferentes fases de infecção. Dos 1.045 testes, 551 foram do tipo teste rápido, sendo detectado 26 pacientes positivos e 494 foram RT-PCR, com 16 positivos.

Conforme o boletim, 1.052 pacientes foram orientados ao isolamento domiciliar, 586 foram liberados para casa sem restrição e 60 foram encaminhados para outros serviços de saúde. A grande maioria os pacientes relaram sintomas como, tosse, febre, dor de cabeça e desconforto respiratório. O quadro abaixo mostra ainda a quantidade de pacientes com comorbidades.

O boletim epidemiológico completo por ser baixado através do link: http://www.campogrande.ms.gov.br/cgnoticias/downloads/boletim-epidemiologico-polo-ayrton-senna-10-de-junho-de-2020/

Polo Ayrton Senna

O Polo de Atendimento é uma parceria da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e foi criado para atender pessoas com suspeita de Covid-19, com a finalidade de prestar assistência, seguindo protocolos clínicos, integrando a vigilância e realizando testes diagnósticos de forma coordenada e segura.

O corpo clínico é formado por uma equipe multiprofissional, com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, farmacêuticos, psicólogos e profissionais de Educação Física.

O fluxo de atendimento é unidirecional, evitando assim que os pacientes tenham contato entre sí, o que poderia ocasionar uma coinfecção por contato cruzado.

Na entrada principal do parque há dois ambientes para realização da abordagem inicial pelos profissionais, onde os pacientes são triados e identificados se estão sintomáticos, ou seja, apresentam sintomas respiratórios ou não.

Em seguida é feita a mensuração/medição da temperatura desse paciente para que seja definido para onde ele será direcionado. Na recepção o paciente recebe uma ficha o direcionando para o local de espera.

Quatro blocos foram criados para separar em cada um os idosos e pacientes com febre e nos outros dois ficam os idosos e outros pacientes sem febre. Após essa etapa os pacientes são atendidos pelo médico ou pelo enfermeiro dependendo do risco e potencial gravidade..

A coleta do exame só será feita mediante indicação do médico. A estrutura conta com uma farmácia onde o paciente pode retirar a medicação prescrita.

O Polo de Atendimento está paramentado e equipado para atender casos graves. Caso haja algum paciente com sintoma de insuficiência respiratória, o local conta com suporte avançado com ventilação, caso precise entubar e estabilizar o paciente. Além disso, há suporte do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) para caso haja necessidade de encaminhar esse paciente para uma unidade hospitalar.

O atendimento no Polo é feito por demanda espontânea, ou seja, sem necessidade de agendamento. Caso haja dúvida em relação a necessidade de procurar o atendimento, o paciente poderá entrar em contato com o serviço de Teleconsulta da Sesau, através do número: (67) 2020-2170.

Recomendações

Para contenção da transmissibilidade do Covid-19, deverá ser adotada como medida não-farmacológica, o isolamento domiciliar da pessoa com sintomas respiratórios e das pessoas que residam no mesmo endereço, ainda que estejam assintomáticos, devendo permanecer em isolamento pelo período máximo de 14 dias, conforme Portaria nº 454, de 20 de março de 2020.

Todo paciente sintomático respiratório, ou seja, que apresenta sintomas, é obrigado a manter isolamento domiciliar por 14 dias.

Medidas básicas de higiene protegem você e sua família: lavar as mãos frequentemente, medidas de etiqueta respiratória (como não tossir, espirrar próximo a outras pessoas), evite contato muito próximo com as pessoas, lembrando que assintomáticos também podem transmitir COVID-19.