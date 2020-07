Em 29 dias de trabalho, barreiras sanitárias abordaram mais de 66 mil veículos e 131 mil pessoas

O Município estuda agora a possibilidade de realizar ações itinerantes, o que deverá ser definido nos próximos dias. - ( Foto: Divulgação/ CGNotícias)

Mais de 66 mil veículos e 131 mil pessoas foram abordadas nos últimos 29 dias nos pontos de intervenção criados pela Prefeitura de Campo Grande, com o objetivo de orientar motoristas e passageiros sobre as medidas de prevenção ao coronavírus (Covid-19), além de identificar e testar casos suspeitos da doença. As barreiras sanitárias fixas estão em funcionamento desde o dia 08 de junho em locais estratégicos das saídas para São Paulo, Sidrolândia e Três Lagoas, onde o fluxo de veículos oriundos dos municípios do interior de Mato Grosso do Sul e de outros estados é mais intenso.

Conforme o balanço da Coordenadoria de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), do dia 08 de junho ao dia 06 de julho, 66.925 veículos e 131.974 pessoas entraram na cidade passando pelas barreiras, onde é feita orientação do motorista e passageiros, avaliação de casos suspeitos e a desinfecção dos automóveis.

De 486 pessoas que apresentarem ou relataram sintomas recentes, como febre, dor de cabeça e coriza, 287 pessoas submetidas ao teste rápido, sendo 238 com resultado negativo e 49 positivo (IgG ou IgM).

Encerramento

Após serem prorrogados por mais 15 dias, os trabalhos devem ser encerrados nesta terça-feira, dia 07. A previsão inicial era finalizar a ação no dia 22 de junho. O Município estuda agora a possibilidade de realizar ações itinerantes, o que deverá ser definido nos próximos dias.

A ação conta com apoio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Guarda Civil Metropolitana, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.