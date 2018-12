Em 11 meses, mais de 1,6 milhão de exames foram realizados na rede pública de saúde da Capital

consulta-de-exames-e1504532365512

De janeiro a novembro deste ano o Laboratório Municipal (Labcen) realizou 1.634.550 exames, o que representa uma média de 148 mil por mês. O resultado é reflexo da reestruturação e melhoria no processo de trabalho que garante à população um serviço de qualidade.

A rede conta com 48 postos de coleta espalhados pelas unidades básicas e saúde da família, além das seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e quatro Centros Regionais de Saúde (CRSs).

São ofertados 77 tipos de exames de rotina e de urgência e emergência com funcionamento 24 horas por dia: Imunologia, Hormônio, Enzima cardíaca, Bioquímica, Baciloscopia, Microbiologia, Hematologia, Urinálise e Parasitologia

Em agosto do ano passado o LAbcen foi transferido do antigo endereço na Avenida Calógeras para o prédio novo na Vila Margarida. A estrutura mais moderna e adequada assegura aos profissionais mais comodidade o que, consequentemente, reflete no melhor desempenho e fluxo de trabalho.

Para o secretário municipal de Saúde Marcelo Vilela o objetivo é melhor ainda mais a qualidade e aumentar a disponibilidade do serviço à população.

“Além da oferta o que devemos melhorar é o tempo de espera para atendimento e dos resultados dos exames. Isso faz toda a diferença para uma melhor conduta e tratamento do paciente”, comenta.

Acesso Online

Os usuários da rede pública municipal de Saúde de Campo Grande podem consultar o resultado dos exames laboratoriais sem sair de casa, basta ter um computar com conexão a internet.

O sistema possibilita ao paciente acessar e imprimir os resultados de exames de qualquer computador ou localidade.

A ferramenta permite que o paciente visualize exames que estão marcados, o histórico de procedimentos já realizados, a lista de atendimentos a agendar e até mesmo informações sobre agendamentos que foram cancelados.

Como utilizar

Para obter o resultado do exame, basta o paciente entrar no sistema pelo endereço eletrônico www.campogrande.ms.gov.br/Sesau e acessar na página inicial o link: “Exames Laboratoriais em Análise Clínica”, conforme ilustrado abaixo.

Acessando o sistema, o usuário vai visualizar dois espaços, em um ele digita o Login (usuário) e em outro a senha, ambos fornecidos na unidade de saúde no dia do exame. Em seguida, aparecerá a relação de exames realizados e o paciente tem a opção de visualizar online ou imprimir o documento. Isso, sem ser necessário ir à unidade de saúde.

Mesmo com a implantação do serviço online e pensando naqueles pacientes que não tem acesso ao computador, a Secretaria de Saúde disponibiliza os resultados de exames na unidade em que o paciente realizou a coleta do material para análise.