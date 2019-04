Em 1 dia, mutirão de combate ao Aedes eliminou mais de 1 mil depósitos na região do Vida Nova

Mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, zika e chikungunya – realizado neste sábado (27) na região do bairro Vida Nova eliminou mais de 1 mil depósitos potenciais criadouros do mosquito. A ação mobilizou cerca de 60 agentes de endemias, gerentes e supervisores da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) e trabalhadores do PROINC.

Inicialmente a previsão era de que os trabalhos seriam realizados durante o sábado e domingo, mas devido a má condição do tempo ação se restringiu há apenas um dia. No entanto, conforme o balanço da coordenadoria, os resultados foram positivos.

Foram aproximadamente 1 mil imóveis e depósitos inspecionados e mais de 60 focos do mosquito Aedes aegypti eliminados.

Mutirões

Nestas ações, os agentes realizam as vistorias em imóveis e terrenos baldios, além de atuar na remoção de materiais inservíveis e eliminação e identificação de depósitos e focos do mosquito Aedes aegypti. A cada semana a coordenadoria define um local estratégico visando a diminuição na incidência das doenças transmitidas pelo mosquito, em especial a dengue.

Dados epidemiológicos

De janeiro até o dia 23 de abril, foram notificados 24.054 casos de dengue no município, sendo 4.531 confirmados e seis óbitos. A série histórica e o boletim completo com dados de dengue, zika e chikungunya podem ser conferidos neste link. (http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/boletins-epidemiologicos-2019/).