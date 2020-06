Eldorado Brasil doa R$ 10 milhões em testes e equipamentos de proteção e combate à Covid-19

A doação, que corresponde a um total de R$ 10 milhões foi recebida pelo governador Reinaldo Azambuja no Centro de Convenções Albano Franco - ( Foto: Chico Ribeiro)

Na tarde desta quinta-feira, dia 25, a empresa Eldorado Brasil fez a entrega de 68 mil testes rápidos para identificação da Covid-19 e 2,5 milhões de equipamentos de proteção, para Mato Grosso do Sul.

A doação, que corresponde a um total de R$ 10 milhões foi recebida pelo governador Reinaldo Azambuja no Centro de Convenções Albano Franco.

Com essa nova ação de solidariedade, a Eldorado Brasil torna-se a empresa com o segundo maior valor doado às ações de combate à Covid-19 em Mato Grosso do Sul, ficando atrás apenas da JBS, que fará uma nova entrega neste final de semana.

Reinaldo explicou que as doações atenderão os 79 municípios.

A Eldorado Celulose foi pioneira na implantação dos protocolos de biossegurança, atuando em doações junto aos municípios e ao Estado, e assumiu ainda o compromisso com o governo de manter a totalidade dos empregos.