"É possível fazer mais gastando menos", diz Beto Pereira em entrega de leitos em Ponta Porã

O deputado estadual Beto Pereira esteve na sexta-feira (3) no município de Ponta Porã, para a inauguração de 10 novos leitos de UTI e a reforma do Hospital Dr. José de Simone Netto (Hospital Regional de Ponta Porã). A nova gestão será conduzida por Organização Social (OS), modelo que deverá ser adotado em outras unidades no Estado e que resultou no aumento no número de atendimentos e redução de custos. “É possível sim fazer mais com menos, já que com o novo sistema foi ampliado em 26% o número de atendimentos com uma economia mensal de R$ 250.000,00. E precisa ver a qualidade. Estou admirado com essa nova forma de administração”, disse o deputado que estava acompanhado do governador Reinaldo Azambuja e o prefeito Hélio Peluffo.

Hoje o Hospital Regional de Ponta Porã conta com 104 leitos de internação, além de um centro cirúrgico com três salas. Dos dez leitos de UTI, que serão inaugurados oficialmente nesta sexta-feira, três são humanizados (que permitem acompanhante) e um é de isolamento.

Ainda em Ponta Porã, foi entregue a reforma da Escola Estadual Lions Club, uma das mais tradicionais da cidade, fundada em 1974. O prédio que abriga entorno de 210 alunos esperava há pelo menos 20 anos pelos reparos.

Foram investidos na reforma completa, que teve o telhado, esquadrias e pisos substituídos, instalações elétricas e hidráulicas refeitas e todos os sanitários reformados e ampliados.

Beto Pereira, representando a Assembleia Legislativa, disse que a reforma da escola Lions Clube é exemplo de que o Governo do Estado vem fazendo importantes entregas à população "mesmo em momentos de crise". Também participaram da entrega a primeira-dama do Estado, Fátima Azambuja, e os secretários de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, e da Casa Civil, Sérgio de Paula, acompanhados de outros deputados estaduais, prefeitos e vereadores de cidades da região.

A agenda foi finalizada com uma reunião na Prefeitura com secretários, vereadores, prefeito e vice, seguido da entrega de doação da área do bairro Cherogami, uma espera de 15 anos daquelas famílias residentes. Na ocasião foi anunciado a parceria do Governo do Estado, Sindicato Rural, Sindicato CFCS e prefeitura, para construção da pista de treinamento para formação de condutores. À noite, Beto Pereira foi prestigiar a abertura da 43° Exporã – Exposição Agropecuária e Industrial de Ponta Porã, no Parque de Exposição Alcindo Pereira.

