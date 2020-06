Durante feriado de Corpus Christi, Hemosul terá horário diferenciado

Neste feriado prolongado de Corpus Christi, os doadores de sangue e medula devem estar atentos aos horários diferenciados do Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul – o Hemosul - Foto: SECOM GOV MS

Neste feriado prolongado de Corpus Christi, os doadores de sangue e medula devem estar atentos aos horários diferenciados do Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul – o Hemosul.

Na quinta-feira, dia 11, não haverá expediente no órgão. Já na sexta-feira (12) horário normal das 07h às 17h, e no sábado (13), o Hemosul Coordenador funcionará nos horários entre 7h e 12h. Na segunda-feira (15) todas as unidades de coleta do Estado voltam a funcionar normalmente. Lembrando que serão atendidas tanto as doações agendadas quanto as espontâneas.

Todos os tipos de sangue são bem-vindos, em especial os tipos O- e O+, pois são os mais utilizados.

Lembrando que para doar, além de estar usando máscaras, medida adotada por conta da pandemia do coronavírus, é preciso ter em mãos documento oficial com foto, estar bem alimentado, pesar mais de 55 quilos, e ter idade entre 16 e 69 anos.

Para agendamento os telefones são (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 ou pelo número de celular (67) 99298-6316.

O Hemosul Coordenador fica na avenida Fernando Correa da Costa, 1304, no centro de Campo Grande.