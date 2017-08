Drones serão aliados no combate ao mosquito Aedes aegypti na Capital

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), vai utilizar, a partir do próximo ano, Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs), popularmente conhecidos como drones, no combate ao Aedes aegypti. O emprego do aparelho como mais uma ferramenta contra o mosquito causador da dengue, zika e chikungunya, foi anunciado nesta segunda-feira (7) pelo secretário de Saúde Marcelo Vilela, durante evento em alusão ao Dia Municipal de Combate a Dengue, realizado na Praça Ary Coelho.

Conforme o secretário, o aparelho, que já é utilizado com esta finalidade em outras capitais do país, como Belo Horizonte e Goiânia, por exemplo, será um aliado importante no combate ao Aedes. A Sesau conta com dois aparelhos (drones) que foram doados ao Município pela Receita Federal e cedidos à Agência Municipal de Tecnologia (Agetec) para utilização na pasta.

“Essa é uma ferramenta muito importante para que nós possamos identificar focos do mosquito onde o agente não consegue ter acesso, por exemplo. O objetivo é sobrevoar áreas fechadas, como lotes vagos murados e casas sem moradores e abandonadas. Com as imagens, nós podemos agir de forma mais pontual e evitar a propagação das doenças causadas pelo mosquito”, diz.

O secretário ressalta que os aparelhos, que hoje estão sob tutela da Sesau, também devem ser empregados nos mais variados serviços.

“O combate ao mosquito é uma das possibilidades de utilização que nós temos com esse aparelho. Nós podemos até fazer a verificação aérea de obras e unidades de saúde com imagens de alta resolução”, reforça.

Dia Municipal de Combate a Dengue

Durante toda a manhã, os agentes de combate a endemias e de saúde fizeram blitze na região central da Capital e no quadrilátero da Praça Ary Coelho, com distribuição de panfletos e folders, demonstração de faixas a fim de conscientizar a população sobre a importância da prevenção.

Também foram feitas apresentações de grupos de teatro e exposição dos veículos oficias que trabalham diretamente no combate ao mosquito, além de stand com exposição de maquetes (casa limpa e suja).

Veja Também

Comentários