Dr. Sami defende realização de concurso para suprir falta de médicos na Saúde Pública da Capital

Entre os principais problemas na Saúde Pública em Campo Grande estão a falta de médicos e remédios. A situação foi reconhecida pelo secretário Municipal de Saúde, Marcelo Vilela, durante Audiência Pública de Prestação de Contas da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), realizada na Casa de Leis Municipal nesta quarta-feira (28).

Vilela expôs relatório do último quadrimestre de 2017, além de dados relativos ao trabalho da atual gestão municipal na pasta da Saúde. Tais dados apontaram que a Saúde Pública da Capital recebeu 4.6 milhões de pessoas no período avaliado, sendo mais de 3 milhões apenas nos leitos de urgência, o que sigbnifica sobrecarga nos atendimentos oriundos de outros municípios. Além disso, o secretário reconheceu ainda a falta de profissionais.

“A atenção básica precisa funcionar mais e, precisamos pactuar ações com o interior, organizando micro e macro regiões e o fluxo de pessoas para que possamos atender da melhor forma. Há aindadéficit de médicos. Nossa prioridade atual é ter mais médicos, principalmente na assistência básica e tentar melhorar a saúde pública”, avaliou o secretário, destacando que o município não está fechando as portas para pacientes de outras cidades, mas que há necessidade de organização no setor.

Médico há mais de 35 anos, o vereador Dr. Wilson Sami (MDB) atua na Saúde Pública há quase três décadas e conhece de perto a difícil realidade, tanto para os pacientes, quanto para os profissionais do setor, mas reconheceu o esforço da atual gestão em melhorar a atenção à saúde na Capital.

“Reconheço o esforço da atual gestão, que recebeu a Secretaria de Saúde desfalcada e sucateada e está colocando a casa em ordem. Mas, como médico vejo a necessidade de estudarmos uma maneira de melhorar a situação. Há grande desfalque de médicos, principalmente obstetras e pediatras. Estou aqui para ajudar no que for preciso, me proponho pensarmos juntos ações para melhorar essa área”, destacou o vereador.

Quanto as contratações para suprir a demanda por médicos, Dr. Sami foi enfático ao defender a realização de concursos e efetivação dos aprovados, evitando danos ao IMPCG (Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande).

“Precisamos abrir concursos e acabar com as contratações, que prejudicam o IMPCG, já que os contratados não recolhem previdência”, recordou o vereador que ainda pontuou que a responsabilidade sobre a Saúde Pública não pode recair somente no município. “Há muitos programas que podem ser geridos com verba federal, temos muitos exemplos de antigas ações onde era o governo federal quem colocava a verba”, avaliou.

Orçamento - De acordo com o secretário Marcelo Vilela, o sexto bimestre de 2017 obteve de Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na área da Saúde R$1.622.981.437. Para este ano, o orçamento previsto é R$ 1.756.427.000.

