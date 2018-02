Dourados recebe mais uma edição do programa ‘Odontologia para Bebês’

“A intenção da Caixa dos Servidores é expandir o atendimento para o interior, até porque, o programa aqui da Capital atende vários beneficiários do interior do Estado”, afirma - Foto: Assessoria / CASSEMS

O programa de prevenção “Odontologia para Bebês” realiza mais uma edição na próxima quarta-feira (07), às 8h30, em Dourados. O programa foi criado há dez anos com o objetivo de prevenir problemas e manter a saúde bucal das crianças de Campo Grande e, desde outubro de 2017, atende também em Dourados. Desde a sua criação, o “Odontologia para Bebês” já atendeu mais de 2 mil crianças de 0 a cinco anos. Além do atendimento às crianças, o programa busca transformar os pais e responsáveis em multiplicadores de conhecimentos. Para participar do programa, os interessados devem ligar nos seguintes telefones: Dourados (67) 3033-8359, Campo Grande (67) 3309-5394.

O odontopediatra responsável pelo atendimento em Dourados, Fernando Lamers explica que o programa no município vai seguir os mesmos moldes do realizado em Campo Grande, ou seja, com foco na prevenção e na promoção da saúde bucal.

“Nós estamos seguindo o mesmo molde de Campo Grande, que já realiza esse programa há oito anos. Nós iniciamos em outubro e já temos 28 bebês participando do programa que funciona inicialmente com uma palestra, onde passamos para os pais as orientações necessárias para evitar as doenças bucais dos bebês. Nós chamamos isso de atenção precoce” explica Lamers.

Fernando afirma ainda que a prevenção de problemas bucais em crianças pode ser feita quando a mãe ainda está gestante. “Algumas pesquisas mostram que de 0 a 12 meses, entre 16% e 20% das crianças têm cárie. De 12 a 24 meses, esse número passa para 36% e de dois a três anos, para 50 e 60%. Então, se não tivermos os devidos cuidados, fatalmente essa criança terá cárie e outras complicações. O dente do bebê nasce entre cinco e oito meses de idade e se as gestantes participarem do programa, nós conseguimos evitar alguns hábitos nocivos”, avalia.

A beneficiária Ilaine Bobadilha trouxe o neto Matheus para participar do programa. Segundo ela, os ensinamentos passados pelo dentista são muito eficazes para o dia a dia. “O atendimento é muito bom e o especialista é bem atencioso. É ótimo a gente ter a possibilidade de estar participando desse programa aqui em Dourados porque temos como oferecer aos nossos bebês o que não tivemos no passado e o que aprendemos aqui nos auxilia muito no dia a dia”, analisa.

Para a diretora de Assistência Odontológica da Cassems, Denise Sakae, a expansão do programa mostra que o método adotado, baseado na prevenção e na promoção da saúde bucal, é eficaz por apresentar resultados satisfatórios na criança e familiares, uma vez que, ao receberem informações corretas, ocorre a mudança de hábitos nocivos, bem como a prevenção de problemas bucais.

“A intenção da Caixa dos Servidores é expandir o atendimento para o interior, até porque, o programa aqui da Capital atende vários beneficiários do interior do Estado”, afirma.