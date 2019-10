Hospital Regional realiza mais de 4 mil consultas em menos de quatro meses em Dourados

Com capacidade para 32 leitos, o Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados realiza procedimentos de Cirurgia Geral, Ortopedia, Ginecologia, Otorrinolaringologia, Urologia, Vascular e Oftalmologia - Foto: Divulgação

O Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados (MS) obteve destaque ao demonstrar indicadores positivos nas metas de produção de consultas, cirurgias e exames. No período de 12 de junho a 30 de setembro, foram registradas mais de quatro mil consultas, 1.400 exames e quase 800 cirurgias nas especialidades de Cirurgia Geral, Ortopedia, Ginecologia, Otorrinolaringologia, Urologia, Vascular e Oftalmologia.

A unidade, gerenciada pelo Instituto Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), é referência para 33 municípios. As cirurgias de catarata e pterígio também são destaque. Somente no mês de outubro, foram realizadas mais de 150 cirurgias oftalmológicas em pacientes de municípios da macrorregião, tais como: Amambai, Aral Moreira, Caarapó, Deodapólis, Ivinhema, Japorã, Naviraí, Rio Brilhante e Sete Quedas.

“Nesses primeiros meses de gestão, conseguimos alinhar os fluxos e processos de trabalho, reestruturamos a agenda do faturamento e o fluxo da agenda da regulação de vagas. Implantamos comissões e o Núcleo de Regulação Interno (NIR) que agora é conduzido por um enfermeiro treinado. Com isso, conseguimos alinhar e equalizar a agenda da regulação de vagas para que a unidade atenda esse fluxo que estava represado. A agenda de procedimentos do hospital está em pleno andamento e estamos ultrapassando as metas e otimizando os custos propostos dentro do contrato de gestão de forma transparente e eficaz”, pontuou a diretora-geral da unidade, Patrícia de Oliveira.

Moradora do município de Amambai, distante 130 km da cidade de Dourados, Manuelina Oliveira da Silva, 83 anos, foi operada da catarata por meio do novo fluxo implantado pelo hospital. “Estou contente de ter conseguido a cirurgia pelo SUS, fui bem acolhida por todos do hospital. A cirurgia foi importante para mim que estava com a visão prejudicada”, disse.

A paciente Mariana José Barbosa da Silva, 61 anos, saiu da cidade de Caarapó para realizar o procedimento que não é oferecido no município onde mora e elogiou a estrutura da unidade. “Já fui em outros hospitais do SUS, mas nunca com uma estrutura como essa. Os leitos são bem higienizados e confortáveis com TV, ar condicionado e móveis novos. Esse hospital possui a estrutura de uma clínica particular, com atendimento gratuito, minha experiência foi muito positiva no SUS”, comentou.

Estrutura

O hospital foi criado em dezembro de 2015 com objetivo de realizar demandas de baixa e média complexidade para reduzir a fila de espera por esses procedimentos e melhorar o acesso aos moradores do interior. Com capacidade para 32 leitos, o Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados realiza procedimentos de Cirurgia Geral, Ortopedia, Ginecologia, Otorrinolaringologia, Urologia, Vascular e Oftalmologia. Além disso, faz exames de ultrassonografia, radiografia, eletrocardiograma, endoscopia, colonoscopia e é um dos únicos hospitais SUS da macrorregião que realiza cirurgia de joelho por vídeo.

Texto e foto: Camila Kaveski – Instituto Acqua