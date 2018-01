Doenças do coração são as que mais matam no mundo e prevenção é o melhor caminho para evitá-las

A principal forma de combater as doenças que atacam o coração é a prática de uma vida equilibrada. - Divulgação

Os dados da OMS (Organização Mundial de Saúde) são assustadores. Cerca de 17,5 milhões de pessoas morrem todos os anos vítimas de doenças cardiovasculares, como ataques cardíacos ou derrames. A principal causa continua sendo a pressão alta, seguida da diabetes e do colesterol.

No Brasil, os índices seguem a tendência internacional. Mais de 300 mil mortes são decorrentes de problemas cardiovasculares, sendo que as mulheres são as maiores vítimas. “A causa é uma mistura de tudo. Um estilo de vida que não é saudável, estresse e genética. O uso de bebidas alcoólicas e o tabagismo também são fatores de risco”, esclarece o chefe do serviço de cardiologia do Hospital Unimed Campo Grande, Délcio Gonçalves da Silva Júnior.

A principal forma de combater as doenças que atacam o coração é a prática de uma vida equilibrada. A receita é simples e composta basicamente de três ingredientes: exercícios físicos frequentes, alimentação balanceada e estresse controlado. “Em relação à alimentação balanceada é importante ressaltar que dietas exclusivas ou restritivas, sem glúten, sem carboidrato ou apenas com proteínas não são indicadas. Seria uma dieta equilibrada, que como o nome diz, consegue equilibrar tudo o que o corpo precisa. Evitar o estresse e ter uma saúde emocional também são essenciais”, ressalta.

Apesar de toda a informação disponível para essa mudança de hábito, o cardiologista ressalta que mesmo em casos graves ou que a prevenção não é mais possível há novas tecnologias que detectam o problema com antecedência e melhoram a qualidade de vida do paciente. “É importante ressaltar que apesar da frequente taxa de mortalidade decorrente de doenças cardiológicas é possível detectar até mesmo casos avançados e com uma equipe qualificada salvar a vida do paciente”, explica o cardiologista.

Desde ontem, os pacientes da Unimed Campo Grande que precisarem de atendimento emergencial podem procurar a sede hospitalar. O serviço de cardiologia iniciou o plantão com médicos especialistas 24 horas, que estão preparados para atender com qualidade os beneficiários que se encaixam nessas condições cardiovasculares.