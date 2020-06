Doença: Como prevenir o Alzheimer

No Brasil, centros de referência do Sistema Único de Saúde (SUS) oferecem tratamento multidisciplinar integral e gratuito para pacientes com Alzheimer - ( Foto: Divulgação/ Ministério da Saúde)

O Alzheimer (DA) é uma doença de transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal que se manifesta pela deterioração cognitiva e da memória. De acordo com informações do site do Ministério da Saúde, no Brasil o Alzheimer afeta cerca de 33% da população com mais de 85 anos. Mulheres recebem mais esse diagnóstico que os homens, em parte porque elas têm uma expectativa de vida mais alta.

A Doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência neurodegenerativa em pessoas de idade, a causa ainda é desconhecida, mas acredita-se que seja geneticamente determinada. Embora não existam dados consolidados no país, estima-se que temos 1,2 milhão de brasileiros com a doença. Em 2050, a estimativa é que esse número chegue a 4 ou 5 milhões.

Sintomas

O primeiro sintoma, e o mais característico, do Mal de Alzheimer é a perda de memória recente. Com a progressão da doença, vão aparecendo sintomas mais graves como, a perda de memória remota (ou seja, dos fatos mais antigos), bem como irritabilidade, falhas na linguagem, prejuízo na capacidade de se orientar no espaço e no tempo. Entre os principais sinais e sintomas do Alzheimer estão:

Falta de memória para acontecimentos recentes;

Repetição da mesma pergunta várias vezes;

Dificuldade para acompanhar conversações ou pensamentos complexos;

Incapacidade de elaborar estratégias para resolver problemas;

Dificuldade para dirigir automóvel e encontrar caminhos conhecidos;

Dificuldade para encontrar palavras que exprimam ideias ou sentimentos pessoais;

Irritabilidade, suspeição injustificada, agressividade, passividade, interpretações erradas de estímulos visuais ou auditivos, tendência ao isolamento.

Prevenção

A Doença de Alzheimer ainda não possui uma forma de prevenção específica, no entanto os médicos acreditam que manter a cabeça ativa e uma boa vida social, regada a bons hábitos e estilos, pode retardar ou até mesmo inibir a manifestação da doença. Com isso, as principais formas de prevenir, não apenas o Alzheimer, mas outras doenças crônicas como diabetes, câncer e hipertensão, por exemplo, são:

Estudar, ler, pensar, manter a mente sempre ativa.

Fazer exercícios de aritmética.

Jogos inteligentes.

Atividades em grupo.

Não fumar.

Não consumir bebida alcoólica.

Ter alimentação saudável e regrada.

Fazer prática de atividades físicas regulares.

Diagnóstico

O diagnóstico da Doença é por exclusão. O rastreamento inicial deve incluir avaliação de depressão e exames de laboratório com ênfase especial na função da tireoide e nos níveis de vitamina B12 no sangue. O Alzheimer pode ser tratada pelo psiquiatra geriatra ou por um neurologista especializado no tratamento da Doença.

No Brasil, centros de referência do Sistema Único de Saúde (SUS) oferecem tratamento multidisciplinar integral e gratuito para pacientes com Alzheimer, além de medicamentos que ajudam a retardar a evolução dos sintomas.

Tratamento

O tratamento do alzheimer é medicamentoso e os pacientes têm à disposição a oferta de medicamentos capazes de minimizar os distúrbios da doença, que devem ser prescritos pela equipe médica. O objetivo do tratamento medicamentoso é, também, propiciar a estabilização do comprometimento cognitivo, do comportamento e da realização das atividades da vida diária (ou modificar as manifestações da doença), com um mínimo de efeitos adversos.