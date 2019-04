Distrito de Anhanduí recebe força-tarefa de combate ao mosquito Aedes aegypti

Mais de 40 agentes estarão envolvidos na ação.

De hoje (10) até sexta-feira (12), mais de 40 agentes de combate às endemias, supervisores e equipe de Educação em Saúde da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da SESAU, estarão mobilizados durante força-tarefa de combate ao mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, zika e chikungunya – no Distrito de Anhanduí, zona rural de Campo Grande. Os agentes irão fazer o trabalho de orientação, vistoria e recolhimento de materiais inservíveis de pequeno e grande volume.

Segundo informações da coordenadoria, a expectativa é de que mais de 3 mil imóveis sejam inspecionados durante os três dias.

No último domingo (8), a SESAU realizou ação semelhante na região do Bairro Iracy Coelho, onde na ocasião foram eliminados mais de 1 mil depósitos potenciais criadouros do mosquito, o equivalente a 2,5 toneladas de materiais inservíveis.

O secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, destaca que as ações de enfrentamento a epidemia continuarão sendo intensificadas. No entanto, ele chama a atenção para a importância da prevenção e colaboração da população nesta luta.

“A participação de todos neste enfrentamento é fundamental, considerando que atualmente 80% dos focos ainda são encontrados dentro das casas. Se cada um fizer a sua parte, com certeza as ações serão mais efetivas e, consequentemente, teremos menos pessoas doentes”, disse.

Mutirões

Nestas ações, os agentes realizam as vistorias em imóveis e terrenos baldios, além de atuar na remoção de materiais inservíveis e eliminação e identificação de depósitos e focos do mosquito Aedes aegypti. A cada semana a coordenadoria define um local estratégico visando a diminuição na incidência das doenças transmitidas pelo mosquito, em especial a dengue.

Dados epidemiológicos

De janeiro até o dia 04 de abril, foram notificados 18.433 casos de dengue no Município, sendo 3.965 confirmados e quatro óbitos. (http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/boletins-epidemiologicos-2019/).

Pontos críticos

Os bairros Jardim Noroeste, Centro-Oeste, Chácara dos Poderes, Nova Campo Grande, Los Angeles, Moreninhas, Veraneio e Maria Aparecida Pedrossian, respectivamente, apresentam os maiores índices de notificação da doença.

Por conta da epidemia, a SESAU tem intensificado as ações de bloqueio nestas regiões e aumento ou efetivo do fumacê de 3 para 13 equipes que rodam diariamente estes locais.