Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, seis milhões de pessoas morrem todos os anos no mundo vítimas de AVC (Acidente Vascular Cerebral). No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, são 68 mil óbitos anualmente por conta do problema, que pode ser prevenido com hábitos de vida saudáveis e acompanhamento médico. No dia 29 de outubro, comemora-se o Dia Mundial de Combate ao AVC. Com o objetivo de debater o tema e lembrar a população da importância de sua prevenção, o Dr. Márcio Elias (CRM 82558), médico da marca Neo Química, responde alguns questionamentos e dúvidas frequentes:

Quais os sintomas de AVC? Como posso identifica-lo?

O acidente vascular cerebral ocorre de duas formas: isquêmico e hemorrágico. O primeiro é quando as artérias do cérebro se entopem e impedem a passagem de sangue, em um processo parecido com o que ocorre no infarto. Já o hemorrágico ocorre quando há o rompimento dos vasos, levando a sangramento. Ambos pode afetar o cérebro e causar danos neurológicos temporários ou definitivos.

Os sintomas normalmente são confusão mental, paralisia de membros, formigamento de face, náuseas, vômitos, dificuldade de fala e perda de visão. Quando mais de um desses sintomas surgirem, é hora de procurar o pronto atendimento com urgência.

Fatores de risco para o AVC

Fatores genéticos podem exercer influência. Existem indivíduos que possuem predisposição para a produção de colesterol LDL no fígado, por exemplo, ou possuem histórico de hipertensão ou doenças cerebrovasculares na família. A obesidade, o sedentarismo e os excessos em alimentos gordurosos, álcool e cigarro são fatores que ao longo dos anos vão aumentando os riscos de AVC, especialmente após os 50 anos. O ideal é cuidar da saúde desde cedo e realizar exames preventivos de forma regular.

O problema pode acontecer em qualquer idade?

Embora seja mais comum após os 60 anos, o AVC pode ocorrer em qualquer idade da vida adulta. Por isso, é sempre muito importante prevenir para diminuir os riscos do problema. Ter hábitos saudáveis e com acompanhamento médico regular podem fazer a diferença para uma vida longa.

Quais as melhores formas de prevenção?

Praticar exercícios físicos regularmente, ter uma alimentação saudável e balanceada com carnes magras, legumes, fibras e frutas e consultar um médico regularmente para checagem de colesterol, glicemia, pressão arterial, além de outros exames específicos que poderão ser solicitados.

O AVC pode deixar sequelas?

Sim, o acidente vascular cerebral pode causar danos neurológicos temporários ou definitivos com influência nas funções motoras, cognitivas, fala e visão.

Por que o dia 29 de outubro é tão importante?

O Acidente Vascular Cerebral tem, muitas vezes, relação com hábitos alimentares, além de sedentarismo e obesidade etc. Portanto, discutir o tema, pode servir de alerta para que a população comece a cuidar da saúde cedo e previna os riscos causados pelo AVC.

