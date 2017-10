Dia Mundial da Prevenção à Osteoporose: patologia atinge cerca de 10 milhões de brasileiros

Em 20 de outubro é comemorado o Dia Mundial da Prevenção à Osteoporose. A data no Brasil tem extrema importância já que cerca de dez milhões de brasileiros sofrem com a doença, de acordo com a Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo (Abrasso). “A principal causa é a alteração hormonal, principalmente a que ocorre na menopausa, por isso a incidência em mulheres é maior. Também pode ser consequência de diminuição de massa muscular, deficiência de vitamina D e queda na absorção do cálcio”, explica o ortopedista do Hospital e Maternidade São Cristóvão, Dr. Marcello Zaboroski.

A boa notícia é que a patologia, que costuma ter maior incidência em idosos, tem cura. O tratamento consiste em ingerir medicação, realizar exercícios físicos e exposição ao Sol. “A medicação é individualizada conforme a necessidade do paciente, como reposição de cálcio, vitamina D ou para melhorar a absorção e fixação do cálcio no osso. Os exercícios físicos são fundamentais para ativação dos osteócitos (células que produzem ossos) e manutenção do tônus muscular. Ainda, os raios ultravioletas são importantes para sintetizar a vitamina D, que também estimula a geração do tecido ósseo”, esclarece o Dr. Marcello.

Conforme o especialista, a osteoporose é uma doença silenciosa e que demora para se manifestar, sendo normalmente percebida após fraturas nas vértebras e fêmur, já em decorrência de perda óssea de no mínimo 30%. O ortopedista alerta também que a fragilidade nos ossos pode atingir os mais jovens caso sejam realizadas cirurgias ginecológicas que levam à diminuição do hormônio estrógeno; pacientes que tenham síndromes de má absorção de cálcio; entre outros distúrbios. “Para diagnosticar com precisão, é necessário o exame de densitometria óssea, que analisa o esqueleto como um todo, e a dosagem de cálcio e vitamina D”. Por isso, para prevenir, a alimentação rica nesses nutrientes é essencial.

Além disso, o exercício físico é ótimo aliado ao combate à osteoporose. “Há aumento de massa muscular e melhora da velocidade de resposta motora neuromuscular, diminuindo as quedas e o risco de fraturas. A atividade física estimula os osteócitos a promoverem a formação de ossos novos”, finaliza o ortopedista.

