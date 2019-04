Dia Mundial da Hemofilia é comemorado no Hemosul

Neste evento o destaque foi Willian Aleixo de Oliveira, paratleta, hemofílico, escolhido um dos Embaixadores em Hemofilia pela Federação Brasileira de Hemofilia – FBH, projeto este que visa divulgar casos de superação e como é possível ter uma vida normal desde que com a profilaxia, aplicação de fator de coagulação.

Também contribuíram de forma voluntária com temas pertinentes à área Gabriel Camargo, Educador Físico, hemofílico, especializado em atendimento educacional e fortalecimento muscular, Ana Cláudia Ribeiro, fisioterapeuta, especializada em pessoas com coagulopatias, Alessandra Devicari, psicóloga.

O evento reuniu cerca de 50 pessoas no auditório do Hemosul e contou com a presença do Secretário de Estado de Saúde Geraldo Resende, que falou aos participantes, assumindo o compromisso de, em sua gestão, avançar os trabalhos em relação ao Protocolo de Atendimento aos Hemofílicos e implantar o Ambulatório de atendimento de Coagulopatias e Hemoglobinopatias. O Secretário aproveitou a oportunidade e se reuniu com a Coordenação Geral da Rede Hemosul-MS e algumas chefias no intuito de discutir assuntos referentes à hemofilia e outros projetos da Instituição.

Texto e fotos: Mayra Franceschi – Hemosul.