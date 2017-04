Dia mundial da atividade física: exercícios adequados podem tratar dores crônicas

Que atividade física é importante para a saúde todos já sabem. Praticar exercícios é altamente recomendável pelos médicos e trazem uma série de benefícios além de proporcionar a sensação de prazer e bem-estar. Mas para algumas pessoas exercitar-se não é questão de estética ou prazer: é uma necessidade.

Nesta quinta-feira (6) é celebrado o dia mundial da atividade física. Conheça alguns casos em que o exercício físico mudou radicalmente a vida de pessoas que necessitam de cuidados específicos.

Em busca de equilíbrio

Com o andar lento a arrastado entre os aparelhos da academia, Miguel Padue, 85, recebe atenção especial dos professores. A dificuldade de locomoção é nítida. É para fortalecer a musculatura dos membros inferiores que ele frequenta a Bodytech Lago Norte todos os dias, de segunda à sexta. “Tenho problema de ‘marcha’, até estou de bengala. O meu problema é sofrido, mas estou levando”, diz o aposentado.

Com a idade avançada ele perde massa muscular com facilidade e assim pode sofrer acidentes domésticos. Ivan Gomes, professor que acompanha cada passo de Miguel na academia, frisa que é muito importante trabalhar a coordenação motora do idoso. “A dificuldade dele é com relação à movimentação. Fazemos trabalho para que ele consiga uma passada maior, para voltar a coordenação motora e a lateralidade”, diz Ivan.

O “seu Miguel”, como é chamado pelo professor, também sofre com escoliose. Antes ele reclamava muito de dores nas costas enquanto estava deitado e tinha dificuldade para sentar e levantar. Agora, com quase três anos de exercícios físicos, Miguel já não tem mais dificuldade ao realizar tais atividades.

Ivan fundamenta a importância dos exercícios para manter “seu Miguel” sem dores. “A gente faz o fortalecimento do abdômen e da lombar para que ele possa sentar e levantar sem dor, coisa que ele já não alega mais. Hoje em dia posso passar qualquer movimento que ele já executa todos”, sustenta o personal trainer.

Ombro sem dor

Emanuel Greenhalgh, 42, sempre cuidou bem do corpo e praticou muita atividade física. No entanto ele sentia dores no ombro direito há mais de 20 anos. Quando procurou um médico descobriu que tinha lesão nos ligamentos e foi aconselhado a fazer uma cirurgia. Mas ele escolheu outro caminho. “Decidi fortalecer tudo”, diz ‘Manu’.

Antes só era possível a prática do jiu-jitsu à base de anti-inflamatórios e muito gelo. Depois de um ano e meio de atividade voltada ao ombro ele não sente mais dores e parou com a medicação.

Mas a lista de lesões e dores espalhadas pelo corpo ainda é longa. Após controlar a dor do ombro, que era a mais grave, Emanuel já faz tratamento para se livrar da dor em outras partes. “Agora começamos a trabalhar o cotovelo e a lombar”, afirma.

BT Care

Miguel e Emanuel são alunos do BT Care, programa instituído na rede Bodytech há mais de quatro anos. Por meio de treinos adaptados e supervisionados, o projeto tem como objetivo proporcionar qualidade de vida aos alunos que apresentam limitações fisiológicas ou musculares. Os professores do Care, que devem ter qualificação direcionada, são selecionados por meio de uma prova, todas ligadas às patologias atendidas pelo programa.

A indicação dos alunos para o Care vem após a avaliação funcional do movimento, teste de volume de oxigênio e análise de laudo médico do aluno, como explica Ivan. “Todos que apresentam alguma restrição são direcionados ao treino acompanhado. Alguns (alunos) precisam aprimorar até coordenação motora, pois não foi desenvolvida quando eram crianças. A rotina de exercício é adequada às limitações de cada um, visando tratar ou melhorar as limitações físicas e motoras”. Pessoas da terceira idade, lesionados, diabéticos, cardíacos e hipertensos, por exemplo, estão entre os integrantes do grupo atendido pelo programa.

