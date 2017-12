Dia mundial contra a AIDS tem várias atividades que abrem a programação do Dezembro Vermelho na Capital

O Dia Mundial contra a AIDS lembrado nesta sexta-feira (1) terá abertura da programação de eventos e atividades do Dezembro Vermelho, mês dedicado para alertar a sociedade sobre a necessidade do diagnóstico precoce e oferta do tratamento. A data foi escolhida pela Organização Mundial de Saúde e é celebrada anualmente desde 1988 no Brasil, um ano após a Assembleia Mundial de Saúde que fixou a data de comemoração.

Ao longo deste mês, as 66 unidades básicas de saúde e unidades básicas de saúde da família do Município estarão desenvolvendo diversas atividades em alusão ao tema e, além disso, o Departamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST/AIDS) da Sesau estará realizando diversas ações volantes em locais onde há grande circulação de pessoas.

Programação

A abertura oficial da programação acontece a partir de 08h desta sexta-feira, na UBS Jockey Clube, onde serão ofertados 80 testes rápidos de HIV, sífilis, hepatites B e C ofertados aos pacientes que procurarem a unidade. Outras unidades de saúde também vão oferecer de forma agendada os testes rápidos aos usuários.

Às 9h, acontece o “1º Colóquio sobre HIV/AIDS e ações integradas” no Auditório do LAC da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). O evento é aberto para profissionais da área de saúde e terá a presença das infectologistas Márcia Dall Fabro e Priscila Alexandrino de Oliveira, da enfermeira e doutora em epidemiologia Clarice Souza Pinto e da coordenadora do Programa IST/AIDS da Secretaria de Estado da Saúde, Daniele Martins Tebet.

O Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) vai atender das 7h às 16h para realizar os testes rápidos de diagnóstico de HIV, sífilis e hepatite B e C em 60 pacientes. As senhas serão distribuídas para facilitar e organizar o fluxo de atendimento. A unidade não funciona no horário do almoço (11h às 13h).

O Túnel das Sensações, ferramenta de orientação e prevenção das infecções sexualmente transmissíveis (IST), estará no Hospital Dia Profa. Esterina Corsini (HU/UFMS), das 8h às 16h. No local serão atendidos 300 usuários que desejarem realizar os testes rápidos.

No Shopping Campo Grande, a partir das 18h, serão distribuídos materiais informativos e preservativos aos clientes nas cancelas de entrada do estacionamento. No saguão do empreendimento, o Programa IST/AIDS da SESAU vai oferecer testagem rápida a 50 pacientes.