‘Dia D’ quer reduzir índice de infestação predial por Aedes aegypti nas Moreninhas

Mesmo antes de ser vereador, Chiquinho Telles (PSD), em 2008, quando atuava como liderança comunitária nas Moreninhas, foi reconhecido pela Câmara Municipal com o “Título Benfeitor da Cidade de Campo Grande”, pelos relevantes serviços prestados no combate ao Aedes aegypti.

Anualmente, o Parlamentar apoia a campanha “Dia D contra o Aedes aegypti”, mobilizando todos os moradores da região para o descarte de materiais que acumulam água, evitando que se tornem focos de reprodução do mosquito transmissor da Dengue, Chikungunya e Zika.

O recolhimento dos materiais descartados será feito somente no dia 12 de dezembro. Foram disponibilizados diversos ecopontos na região das Moreninhas. São eles: Centro Comunitário do José Maksoud - Rua Copaíba (esquina com Rua Amado Nogueira de Morais); empresa de Reciclagem do Roberto - Rua Natividade; Quevedo, s/n, Moreninha 4; Moreninha 3 - Rua Murure (esquina com rua Samburá - ao lado da Creche); Nova Jerusalém - Rua Barueri esquina com Rua Paranapiacaba; Centro Comunitário da Cidade Morena - Rua Firminópolis (esquina com Rua Minas Nova); rua Copaíba, entrada do Parque Jacques da Luz; no buracão - Rua Camaçari (esquina com rua Aroazes); Nova Jerusalém - Rua Amapá Doce, no terreno murado, nº 745 - esquina com Paranapiacaba; Rua Barreiras (esquina com rua Tinguassu, na Vila Brasil); Av. Roque Borges Daniel (em frente ao número, 70 - Santa Felicidade); Nova Jerusalém - Rua Estrela Branca, Quadra 6, Lote 22 (esquina com a rua Manoel Cândido de Sousa).

Mas, atenção! Não serão recolhidos os seguintes materiais: entulhos e restos de construção; podas de árvores; animais mortos; lixo doméstico e madeiras. Não serão recolhidos também materiais depositados em frente às residências e os moradores estarão sujeitos à multa.

Conforme informações da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), o Levantamento Rápido do Índice de Infestação (LIRA) feito, de 5 a 9 de novembro deste ano, revela que a região das Moreninhas está com 4,8 de índice de infestação por Aedes aegytpi. Na avaliação de Chiquinho Telles, “se todos fizerem sua parte, responsabilizando-se pelos seus deveres, vamos conseguir baixar esse índice, protegendo assim saúde de nossa comunidade”.



Mobilização

A solenidade de lançamento do ‘Dia D’ contra o mosquito Aedes aegypti, nas Moreninhas, será realizada no Parque Jacques da Luz, às 8h, no dia 12 de dezembro.

Além do Vereador, a ação conta com o apoio de lideranças comunitárias, do Governo do Estado, Prefeitura de Campo Grande, Câmara Municipal de Campo Grande, Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), CCEV e Comunidade Escolar.