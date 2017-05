Dia D de vacinação contra a Gripe acontece neste sábado

O ‘Dia D’ da Campanha de Vacinação contra Gripe acontece neste sábado (13), em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e de Saúde da Família (UBSF) de Campo Grande, além das UPAs Leblon, Vila Almeida e o trailer instalado na Praça Ary Coelho. São 68 pontos de vacinação, tendo início às 7h30 e encerramento às 17h, sem intervalo para o almoço. A campanha tem encerramento previsto para o dia 26 de maio.

Foram escalados diversos profissionais entre enfermeiros e técnicos, agentes comunitários , administrativos e assistentes sociais para reforçarem as equipes destas unidades, a fim de dar celeridade e segurança à população elegível do grupo de risco.

O Ministério da Saúde recomenda a vacinação para indivíduos com 60 anos ou mais de idade, crianças na faixa etária de 6 meses a menores de cinco anos, gestantes, puérperas, trabalhadores de saúde, povos indígenas, grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e professores (público ou privado) do ensino básico, médio e superior.

Para receber a dose, todos devem apresentar o Cartão Nacional de Saúde (CNS) e/ou número prontuário da rede de saúde de Campo Grande (Hygia); documento pessoal de identificação e a caderneta de vacinação (caso tenha).

Além dos documentos exigidos, os profissionais de saúde devem apresentar a carteira do Conselho ou holerite; as gestantes e puérperas: cartão da gestante, laudo médico ou exames com identificação e os indígenas: cadastro na SESAI.

Já os professores devem apresentar o holerite e os documentos obrigatórios para todos do grupo de risco. Os portadores de doenças crônicas precisam apresentar e deixar nas unidades de vacinação, cópia do laudo indicando a doença ou uma receita, ambos com carimbo e assinatura do médico.

Segundo dados da Divisão de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), no ‘Dia D’ das duas últimas campanhas de vacinação contra a gripe, em média, foram aplicadas 40 mil doses. Neste ano, a expectativa é que seja alcançado este número.

“Estamos trabalhando para atender em um único dia a média de pessoas das últimas campanhas. Entretanto, é importante frisar que em 2017, houve três semanas de vacinação e escalonamento do grupo de risco, o que pode contribuir para a diminuição deste número”, explica a coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Mariah Barros. Nos anos anteriores, o ‘Dia D’ aconteceu logo após o início da campanha, o que levava um grande número de pessoas às unidades de saúde.

Serviço

Abertura Oficial do Dia D de Vacinação contra a Gripe

Data: 13 de maio de 2017 (sábado)

Local: UBSF Ana Maria do Couto

Endereço: R. Mitsuo Daima, 533 – Res. Ana Maria do Couto, Campo Grande – MS

Horário: às 8h

