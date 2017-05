Dia D da campanha contra a Gripe tem horário especial e reforço nos postos de vacinação

O Dia D da campanha de imunização contra a Gripe foi lançado na manhã desta sábado (13) pelo secretário de Saúde, Marcelo Vilela, na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro Ana Maria do Couto. Na Capital, mais de 76 mil pessoas já foram imunizadas até o dia 10 de maio, o que representa quase 40% do público alvo. Como estratégia para conseguir elevar este número e atender bem a população a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) adotou um horário especial de vacinação e reforçou o número de postos disponíveis à população.

Por conta do Dia D, além dos 65 pontos que atendem normalmente durante a semana, a vacinação também está acontecendo em duas Unidades de Pronto Atendimento (UPA): Leblon e Vila Almeida e no trailer instalado na Praça Ary Coelho – Centro de Campo Grande.. O horário também foi adequado para este sábado. As salas de vacinação que normalmente funcionam de 07h as 11h e de 13h as 17h estão funcionado direto, sem horário de almoço.

O secretário de Saúde Marcelo Vilela reforçou que a campanha está dentro das expectativas tendo, inclusive, Campo Grande ultrapassado a média nacional de imunização que é de 36%, conforme divulgada nesta sexta-feira, dia 12, pelo Ministério da Saúde.

“Nós estamos reforçando à população que faz parte dos grupos de risco elencados pelo Ministério da Saúde que procure logo uma unidade de saúde mais próxima e não deixe para a última hora. Aqueles que podem tomar a vacina o faça porque é muito importante para prevenir a doença. Lembrando que logo estaremos no inferno e ficaremos mais suscetíveis”, ponderou.

A expectativa é de que ao menos 90% do público alvo que é de aproximadamente 197 mil pessoas seja imunizado até o dia 26 de maio, quando se dá o encerramento da Campanha Nacional de Imunização Contra a Gripe.

O Ministério da Saúde recomenda a vacinação para indivíduos com 60 anos ou mais de idade, crianças na faixa etária de seis meses a menores de cinco anos, as gestantes, as puérperas, os trabalhadores de saúde, os povos indígenas, os grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade, sob medidas socioeducativas, a população privada de liberdade, os funcionários do sistema prisional e professores (público ou privado) do ensino básico, médio e superior.

Para receber a dose, todos devem apresentar o Cartão Nacional de Saúde (CNS) e/ou número prontuário da rede de saúde de Campo Grande (Hygia); documento pessoal de identificação; e, a caderneta de vacinação (caso tenha).

Além dos documentos exigidos para todos, os profissionais de saúde devem apresentar a carteira do conselho ou holerite; as gestantes e puérperas: cartão da gestante, laudo médico ou exames com identificação; e os indígenas: cadastro na SESAI.

Já os professores devem apresentar um holerite e os documentos obrigatórios para todos do grupo de risco. Os portadores de doenças crônicas precisam apresentar e deixar nas unidades de vacinação, cópia do laudo indicando a doença ou uma receita, ambos com carimbo e assinatura do médico.

