Dez mil brasileiros concorrem a vagas no Mais Médicos

As inscrições de candidatos brasileiros em edital do Programa Mais Médicos chegou a 10.557 inscrições. Os profissionais vão concorrer a 1,2 mil vagas ofertadas nesta chamada para 563 municípios e dois distritos indígenas. O resultado das inscrições está previsto para o dia 9 de janeiro e a seleção das localidades de preferência ocorrerá em seguida, nos dias 10 e 11.

Entre as vagas ofertadas, 708 vagas estão atualmente ocupadas por médicos cubanos e as demais são relativas a reposições periódicas realizadas em decorrência de saídas de profissionais. A substituição de médicos cubanos por brasileiros é uma das prioridades do governo federal, que pretende substituir 4 mil médicos cooperados por brasileiros em três anos.

A meta é reduzir de 11,4 mil para 7,4 mil participantes cubanos no programa. A expectativa é chegar a 7,8 mil brasileiros no Mais Médicos, representando mais de 40% do total de profissionais.

Perfil dos candidatos

Os profissionais inscritos são, em geral, graduados nos últimos cinco anos (86,2%), na faixa etária entre 26 e 30 anos (44,4%), e do sexo feminino (54%). Com relação à proveniência, os estados onde reside maior quantidade de médicos interessados são Minas Gerais (14,3%) e São Paulo (8,4%). Entre os profissionais, a maioria se formou em instituições privadas brasileiras (53,9%).

Os profissionais serão alocados de acordo com critérios de classificação, como detenção de título de especialista e experiência na área de Saúde da Família. Nesta fase, o atual edital conta com uma novidade: os profissionais que não estiverem totalmente satisfeitos com a alocação, poderão permutar a localidade com outro médico que tenha interesse.

Após a lotação, os médicos devem confirmar o interesse nas vagas, e seguem então para os municípios, onde iniciam as atividades nas unidades básicas a partir de fevereiro.

