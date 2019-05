Dez coisas que as mulheres precisam saber antes de uma Cirurgia Plástica

O cirurgião plástico Dr. Marco Cassol, destaca que toda cirurgia apresenta riscos e é preciso compreender os motivos que levam a paciente a querer a modificação corporal ou facial - Foto: Ilustração

O ideal de beleza se transformou ao longo dos séculos, mas a busca pela perfeição sempre foi uma meta para as mulheres de todo o mundo. A cirurgia plástica pode ser uma aliada da autoestima e da estética, mas não deve ser feita aleatoriamente.

O cirurgião plástico Dr. Marco Cassol, destaca que toda cirurgia apresenta riscos e é preciso compreender os motivos que levam a paciente a querer a modificação corporal ou facial e saber exatamente se a correção realmente é necessária e se e há, de fato, um “defeito” a ser corrigido.

Conheça 10 itens de destaque que devem ser elencados na hora de decidir fazer uma cirurgia plástica:

- O que dizem seus familiares e amigos? As pessoas ao seu redor concordam que você tenha que corrigir o que diz que está ruim no seu rosto ou no seu corpo ou esta é uma ideia fixa sua?



- A cirurgia é o único meio de atingir esse objetivo? Será que com exercício físico, dieta ou cosméticos você não consegue mudar o que te incomoda?



- Você conhece os riscos da cirurgia e os cuidados que devem ser adotados durante o pós-cirúrgico? Muitos procedimentos apresentam edema, dor, hematomas etc no período de recuperação.



- Você está ciente de que deve ser totalmente honesta com seu médico? Por mais polêmico que possa ser, o médico deve ser informado a respeito do uso de drogas, tabaco, álcool e até mesmo problemas de saúde que possam ser impeditivos de uma cirurgia. Por mais que o médico lhe negue o procedimento, acredite, ele está evitando um mal maior que pode colocar em risco a sua vida.



- Como anda o seu relacionamento amoroso? Você está sozinha ou tem alguém? A opinião dessa pessoa é o motivo que a leva a buscar a cirurgia? Se for, é o motivo errado para querer operar.



- Você é perfeccionista, detalhista? As pessoas muito exigentes consigo e com os outros podem enxergar “defeitos” onde eles não existem, assim como podem buscar a perfeição, sendo que ela não vai ser conquistada facilmente.



- Você está consciente de que sua vida pode não mudar como espera que mude? O fato de fazer uma cirurgia plástica não vai fazer as pessoas te acharem mais bonita, não vai facilitar encontrar o amor da vida ou o emprego dos sonhos.



- Você é ansiosa ou impaciente? Alguns procedimentos levam alguns meses para apresentar o resultado final, pois o corpo precisa se adequar e reduzir o inchaço, cicatrizar o local e, ao olhar o espelho poucas semanas após o procedimento, você ainda não vai estar satisfeita com o que vai ver. É preciso dar tempo ao tempo para conferir o seu novo visual.



- Não se deixe levar pelo resultado dos outros. Uma prótese de silicone pode ficar ótima na sua amiga, mas no seu biótipo pode ficar exagerada. O lifting da sua vizinha não deixou marcas, mas seu organismo não reage como o dela. É preciso pensar em cada pessoa individualmente e sem se deixar levar pela pressão da sociedade ou pelos resultados conquistados por terceiros.



- A escolha do cirurgião plástico é essencial! Além de ser um profissional Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele deve lhe passar confiança e não apenas concordar com o que diz. O bom profissional tem bom-senso e se preocupa com o ser humano por trás do paciente, não apenas com a cirurgia que será realizada.

Dr. Marco Cassol, cirurgião plástico especialista em face feminina - membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) com mais de 15 anos de experiência.