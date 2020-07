Desinfecção chega aos bairros Vilas Boas e Rita Vieira nesta quinta-feira

Ontem (15), os trabalhos foram divididos em duas etapas. - ( Foto: Divulgação/ CGNotícias)

Com o intuito de prevenção e aplicação de medidas contra o contágio do Covid-19, a Prefeitura de Campo Grande continua com a ação de desinfecção nos locais com grande circulação de pessoas na cidade.

Nesta quinta-feira (16), será a vez das ruas Spipe Calarge, no Vilas Boas, e a Padre Mussa Tuma, Rita Vieira. Equipes da Prefeitura, com o apoio da Guarda Civil, estarão no local por volta das 19 horas, realizando toda a sinalização e avisando os moradores com antecedência.

Para a limpeza dos locais, deverão ser utilizados dois caminhões pipas – cada um com capacidade para 25 mil litros de água e hipoclorito de sódio, dois canhões dispersores, dois vaporizadores e duas bombas costais em cada ação.

Os serviços, realizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), completam quatro meses e foram realizados em conjunto com a Agetran e a GCM. O objetivo é que a população receba o serviço da melhor forma possível, para que tanto comerciantes quanto clientes não tenham nenhuma surpresa ou prejuízo, já que são usados produtos químicos durante a ação.

Ontem (15), os trabalhos foram divididos em duas etapas. Na primeira, os serviços foram realizados na Rua Vaz de Caminha e na segunda, na Rua Manoel Oliveira Gomes.