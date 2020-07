Desde janeiro, MS já contabilizou 39 mortes por dengue

Até o momento, 39 pessoas já morreram por dengue. - (Foto:Aedes /Divulgação)

Mato Grosso do Sul ocupa segundo lugar no ranking em relação às 27 Unidades da Federação, com casos notificados de Dengue. De acordo com levantamento realizado pela Secretária de Estado e Saúde (SES) na última quarta-feira (15), foram registradas 65.802 notificações de casos. Até o momento, 39 pessoas já morreram por dengue. Das 39, 24 pessoas apresentavam comorbidades.

Ainda segundo o levantamento o índice maior de casos está com pessoas 20 à 29 anos, chegando a marca de pouco mais de 19% da população, sendo as mulheres as mais afetadas pela doença, com 55%, enquanto os homens são 41% dos casos.

Dados do boletim - Foto: Captuda/ Jornal A Crítica

Metodo Wolbachia - A partir de setembro, serão soltos os primeiros exemplares do mosquito Aedes Aegypty com a bactéria Wolbachia presente nele devem acontecer. As obras de construção da biofábrica começaram no mês passado com previsão de conclusão em agosto.

A estratégia inovadora é do Ministério da Saúde e consiste em infectar o mosquito Aedes aegypti com uma bactéria chamada wolbachia, que reduz a capacidade de o mosquito transmitir a dengue, zika e chikungunya. Para apoiar o projeto, cerca de 2.500 profissionais de saúde, entre agentes de endemias e agentes comunitários de saúde, foram capacitados em fevereiro e vão atuar nas ações de vigilância, incluindo a mobilização da população nesta nova estratégia.