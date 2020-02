Dermatologista de MS será palestrante em evento internacional de transplante capilar FUE

O médico sul-mato-grossense Baltazar Sanabria será palestrante no 6º Workshop Latino-Americano de FUE, evento que anualmente debate as principais técnicas de transplante capilar no mundo e com participação de médicos de diversos Países. O workshop será realizado de 26 a 29 de fevereiro, no México.



Por conta de seu trabalho com a técnica FUE (sigla em inglês para Follicular Unit Extraction, Extração de unidade folicular), tratamento que atrai diversos pacientes por não envolver cicatrizes aparentes e com alto grau de sucesso, o médico sul-mato-grossense foi convidado a palestrar para apresentar detalhes da técnica de transplante de cabelos e seus resultados. Sanabria se formou na UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) e tem especialização em Israel.



“A FUE é segura e a cirurgia delicada, que deve ter uma técnica impecável para bons resultados. Por isso a importância deste evento em qualificar os médicos que atuam no transplante capilar”, explica o médico, que é diretor-clínico da Clínica Sanabria em Campo Grande.



O transplante capilar realizado com a técnica FUE é feito através do implante fio a fio, mantendo o desenho original dos cabelos antes da calvície. Isto resulta em aspecto mais natural e sem cicatrizes aparentes para o paciente, dando um efeito mais natural ao resultado final do procedimento.



“O procedimento leva em torno de seis a oito horas e no mesmo dia o paciente já volta para casa, além de ser bem simples o pós-operatório e o acompanhamento médico”, revela Sanabria. O importante é que o paciente tenha acesso à alta tecnologia na operação sem precisar viajar para outro País e com a segurança de uma clínica com mais de 100 procedimentos realizados em 2019, destaca o médico.





O workshop será realizado de 26 a 29 de fevereiro, em Cancún, no México, e contará com a presença de mais de 300 médicos de todo o mundo. Os palestrantes são escolhidos a partir de suas experiências e técnicas para serem compartilhadas entre os médicos presentes . “O convite para a palestra é uma oportunidade única de mostrar, que no Brasil, temos uma técnica apurada e com alto grau de sucesso”, conclui Baltazar Sanabria.



