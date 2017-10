Décima edição da ‘Copa Saúde Cassems’ define classificados para a fase eliminatória

A “Copa Saúde Cassems de Futebol Society” foi criada em 2008 com o propósito de promover a saúde por meio da prática de esportes e integrar os servidores. - Divulgação

Neste ano, a “Copa Saúde Cassems” completa dez anos de existência e, desde a primeira edição, o campeonato empolga servidores amantes do futebol ao proporcionar uma ótima estrutura para os atletas amadores e jogos disputados em grande nível. Nesta edição, 14 equipes na categoria Livre, 13 na categoria Veterano disputam a Copa e, pela primeira vez, o campeonato abrigou a categoria Feminino, com quatro equipes. Após a fase classificatória, já são conhecidos os times classificados para as quartas de final do campeonato.

Pela categoria Livre, no Grupo A, se classificaram para as semifinais as seguintes equipes: Fetems, Sinsap/MS, Sinpol e Sindetran. No Grupo B, Cassems, Bombeiro, ABSS/PMBMMS e ACS/PMBMMS garantiram vaga na próxima fase do campeonato. Já na categoria Veterano, os times classificados são: Fetems, Cassems, ABM e Sinpol Aquidauana, no Grupo A, e Sindijus, Bombeiro, Segurança Patrimonial e ABSS/PMBMMS, no Grupo B.

Na categoria Feminino, quatro times buscam o título do primeiro campeão no ano de estreia da modalidade: Sinpol, Cassems, Associação Bombeiro Militar (ABS) e Hospital Cassems de Campo Grande. As duas equipes melhores pontuadas disputam o 1º e 2º lugar. As outras duas disputam a 3ª e 4ª colocação.

A “Copa Saúde Cassems de Futebol Society” foi criada em 2008 com o propósito de promover a saúde por meio da prática de esportes e integrar os servidores. Na primeira edição, seis equipes disputaram o campeonato e a equipe do Sindicato dos Agentes Patrimoniais foi a grande campeã. No segundo ano da copa, o número de equipes subiu para 16 e a vencedora foi a Fetems. Em 2010, foi criada a categoria Veterano e, dessa forma, 20 times disputaram o título que foi vencido pelo Sinpol, na categoria Livre, e pela Fetems na categoria Veterano. Na edição de 2011, 24 equipes disputaram os troféus nas duas categorias, sendo o time do BM/MS campeão na categoria Veterano e a ACS/1ºBPM na categoria Livre.

Em 2012, a copa voltou a ser disputada por 20 times divididos entre as duas categorias e, depois de quase 60 dias de competição, 40 jogos disputados e 183 gols marcados, a equipe dos Bombeiros sagrou-se campeã na categoria Veterano vencendo o Sinpol e o time da ACP ganhou o primeiro lugar na categoria Livre batendo o time dos Bombeiros. Na sexta edição do Copa, a equipe dos Bombeiros foi campeã na categoria Livre e a Fetems vencedora na categoria Veterano.

Em 2014, 19 equipes disputaram a sétima edição do campeonato e o time da ACP levou o título pela categoria Livre e, na categoria Veterano, a equipe dos Bombeiros sagrou-se campeã. No ano seguinte, na sua oitava edição, a equipe da ACP venceu, mais uma vez, pela categoria Livre, e os Bombeiros levaram o título na categoria Veterano. Em 2016, A ACP conquistou o terceiro título seguido, pela categoria Livre, e, dessa forma, ficou em definitivo com o troféu transitório Ricardo Ayache. Pela categoria Veterano, o time do Sinpol-MS sagrou-se campeão da nona edição da Copa Cassems.

Confira os próximos jogos da “10ª Copa Saúde Cassems”

Categoria Veterano – Quartas de Final:

- Fetems X ABSS/PMBMMS – 29/10 – 8h – ACP

- Bombeiros X ABM/MS – 29/10 – 8h – ACP

- Sindjus X Sinpol Aquidauana – 29/10 – 8h – Sinpol

- Cassems X Segurança Patrimonial – 29/10 – 8h – Sinpol

Categoria Livre – Quartas de Final:

- ACP X ACS/PMBMMS – 29/10 – 9h – ACP

- Sinsap/Agepen X ABSS/PMBMMS – 29/10 – 9h – ACP

- Bombeiros X Sinpol/MS – 29/10 – 9h – Sinpol

- Cassems X Sindetran – 29/10 – 9h – Sinpol

Categoria Feminino – Última rodada classificatória:

- Sinpol X Hospital Cassems / Sints – 27/10 – 19h – Sinpol

- Cassems X Associação Bombeiro Militar (ABM) – 27/10 – 20h – Sinpol