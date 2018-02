De casa em casa, agentes atuam para eliminar focos do Aedes e reforçam orientações

Durantes as visitas, os agentes reforçam aos moradores a necessidade de se manter vigilante para evitar ser vítima do mosquito, principalmente em épocas de chuvas - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

A combinação de chuva e calor, aliada ao acumulo de materiais inservíveis nos quintais, criam o ambiente propicio para proliferação do mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, zika e chikungunya. Por isso, desde o inicio do ano, as equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) têm intensificado as ações de combate ao mosquito.

O trabalho de rotina dos cerca de 250 Agentes de Endermias (ACE) que atuam neste tipo de serviço consiste na vistoria domiciliar e no chamado bloqueio, onde é feito o recolhimento de materiais, como copos descartáveis, garrafas, sacolas plásticas, verificação de vasos de planta, calhas, ralos e caixas d’água e aplicação de larvicida.





As ações acontecem diariamente e simultaneamente nas sete regiões da Capital sempre no período diurno e dentro de um cronograma pré-estabelecido pela coordenadoria.

O coordenador do CCEV, Eliasze Guimarães, reforça que as áreas com índices altos de infestação do mosquito têm prioridade, entretanto as ações abrangem todas as regiões.

“Algumas ações são feitas em pontos estratégicos, com borrifação do fumacê, por exemplo, mas todos os bairros recebem as ações de forma periódica”, diz.

Uma destas ações aconteceu na manhã desta quinta-feira (8), no bairro Vila Glória. Os agentes passaram de casa em casa em busca de focos do Aedes.

Em regiões onde não há casos notificados das doenças transmitidas pelo mosquito, como e o caso da Vila Glória, o trabalho dos agentes é feito há cada dois meses. Entretanto, se houve alguma notificação, a visitação deve ser imediata.

Orientações

Durantes as visitas, os agentes reforçam aos moradores a necessidade de se manter vigilante para evitar ser vítima do mosquito, principalmente em épocas de chuvas.

Conforme o Boletim Epidemiológico divulgado nesta semana, de janeiro a dezembro de 2016, foram notificados 28.469 casos de Dengue no Município de Campo Grande. No mesmo período de 2017, o número caiu para 3.190 notificações, o que representa uma redução de aproximadamente 89%.

Tal redução atribui-se as inúmeras ações desenvolvidas e executadas pela SESAU ao longo de 2017, garantindo maior eficiência no combate ao mosquito Aedes aegypti. “Em 2018 vamos intensificar o trabalho de conscientização da população e na eliminação de criadouros do Aedes, mas precisamos do empenho de todos”, reforçou Eliasze.