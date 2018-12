Da feira a empresas, ações aproximam e oportunizam acesso a serviços de saúde a moradores dos bairros

Durante todo o mês de dezembro, as 68 unidades básicas de saúde de Campo Grande têm intensificado as ações de prevenção e promoção à saúde voltadas ao combate e controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs/AIDS) e HIV, em alusão a campanha Dezembro Vermelho. As chamadas ações “extramuro” oportunizam o acesso aos serviços de saúde aos cidadãos que eventualmente não têm o hábito de procurar a unidade de saúde.

Nos bairros, as ações são executadas pelas equipes das unidades básicas de saúde que percorrem desde espaços públicos ao comércio local. Nesta sexta-feira (14) foram realizadas ações nos bairros Iracy Coelho, Maria Aparecida Pedrossian e no distrito de Rochedinho.

Para o secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, além do caráter educativo, as ações “extramuros” são extremamente importante pois atinge um público totalmente distinto ao que habitualmente utilizam a rede de saúde pública o que, por sua vez, facilita o acesso.

“O objetivo é exatamente atender esse paciente que não está na unidade de saúde. No caso das ISTs, por exemplo, muitos não têm nem mesmo o diagnóstico o que, inclusive, traz prejuízos no tratamento. Desta forma, levando este serviço ao público, aproximando o serviço de saúde destas pessoas, nós conseguimos uma efetividade maior”, ressalta.

As equipes das unidades determinam as datas para cada ação em parceria com o Conselho Local de Saúde e tem autonomia para realizar a atividade dentro do espaço da unidade, em escolas, empresas ou praças. As ações contam com a distribuição de material informativo e de preservativos. Em alguns casos, as unidades oferecem a testagem rápida para HIV, sífilis, hepatites B e C.

Abaixo segue cronograma de ações previstas

UBSF IRACY CEOLHO 17/12/2018 UBSF IRACY COELHO 13:00H UBSF JD NOROESTE 18/12/2018 Igreja Catolica 7h UBS DONA NETA 18/12/2018 UBS DONA NETA 13:30 UBS LAR DO TRABALHADOR 19/12/2018 UBS-LAR DO TRABALHADOR INTEGRAL UBS LAR DO TRABALHADOR 19/12/2018 UBS-LAR DO TRABALHADOR INTEGRAL Ubs Coronel Antonino 19/12/2018 CCI 07:00 UBSF JD NOROESTE 20/12/2018 Igreja Pastpora Janeth 7h PAULO COELHO MACHADO 04,11 e 18/12 AUDITÓRIO 07:00 AS 09:00 PAULO COELHO MACHADO 03,10 e 17 AUDITÓRIO 07:30 AS 09:30

Abaixo segue cronograma das ações