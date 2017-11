Curso para gestantes começa com palestra sobre amamentação

A programação segue até 29 de novembro, na Capital - Divulgação

É um tema de muito interesse das gestantes. Elas buscam informações e opiniões sobre o assunto, e essa palestra propõe não só a desmistificação alguns conceitos, como a orientação para que a mãe e até mesmo o pai, sintam-se mais preparados para os desafios e novas situações”, explica a enfermeira Paula Serafim, palestrante do dia.

Na ocasião, ela também ensina como fazer a limpeza do coto umbilical e simula com bonecos o banho e amamentação do bebê. A militar Rosana Lopes Gusmãos, 32, participante do Curso, conta que já é mãe de Alan - de 1 ano e 3 meses, e está à espera de Ana Lis. Para ela, é muito relevante a atualização constante: “Não há manual de mãe. Cada gestação é diferente e tudo evolui. Por isso acho muito importante renovarmos o nosso aprendizado e é essa experiência de maternidade que busco nessa capacitação”.

Já Emanoelle Einecke, 22, assistente administrativa e mãe de primeira viagem, diz que ela e seu marido - João Maurício de Souza Acângelo, 24 - buscam informação desde o início, mas só nessa primeira palestra já obtiveram novos conhecimentos e aprenderam muito. “Estamos bem satisfeitos e nossa expectativa para os demais dias só aumentou”, relata a gestante de 34 semanas, à espera de Frederico.

A edição continua nos dias 7, 20, 21 e 29 de novembro, sempre a partir das 19h, no auditório da Unimed CG, em Campo Grande (MS). O evento, realizado por meio do programa Viver Bem da Unimed CG, é gratuito, aberto à população gestante e conta com palestras de diversos temas como escolha da via de parto; nutrição comportamental na gestação; recepção do RN na sala de parto; shantala e outros.

A fisioterapeuta obstétrica e responsável pelo Programa na Unimed CG, Giselle Venciguerra, reforça que a capacitação acontece a cada três meses, com vagas limitadas. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3389-2421.