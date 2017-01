Curso de meditação com reconhecimento internacional será ministrado em Nova Andradina

De 13 a 18 de fevereiro, Nova Andradina irá receber o curso Mindfulness (atenção ou consciência plena em português). Ministrado pela primeira vez no município, a iniciativa envolve técnicas de meditação e bem-estar que podem ajudar a tratar uma série de doenças, como depressão, ansiedade, estresse e dores crônicas.

O curso será liderado pela instrutora Carolina Galvani, formada pela Mindfulness Trainings International. “Esse método vem ganhando destaque e já é usado em mais de 700 hospitais ao redor do mundo, além de ser adotado por grandes empresas, como Google e Twitter, como ferramenta de inteligência emocional”, descreveu a profissional.

Em Nova Andradina, a atividade ocorrerá em cinco encontros. Quatro durante a semana (de 13 a 16 de fevereiro, das 19h às 21h), e uma reunião de aprofundamento no dia 18 (sábado, das 9h às 13h). As aulas serão ministradas no Residencial Villa Nova, no Bairro Irman Ribeiro (ao lado da AABB). O curso é voltado para pessoas acima de 18 anos.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser efetuadas pelo link https://docs.google.com/forms/d/1b_eGtyAKn_brdBtpGy1wgSKqNj9NvG6A5UlPLf2QWJM/edit. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (17) 9 9196-0418, WhatsApp (11) 9 8208-6945 e/ou pelo site www.semeandopaz.com.

Currículo internacional

A instrutora Carolina Galvani é formada em Economia pela Unicamp e mestre em Jornalismo Internacional pela City University de Londres. Ela já percorreu mais de 30 países trabalhando como jornalista em documentários e campanhas de justiça social, meio ambiente e proteção animal.

A profissional é qualificada para ministrar cursos de Mindfulness e já participou de cinco retiros de meditação em silêncio, totalizando mais de 800 horas em aprofundamento. “Em 2016, depois de 19 anos do meu primeiro contato com a meditação, redescobri que as grandes mudanças vêm de dentro de cada um de nós. Por isso, tornei-me instrutora de Mindfulness com formação pela Mindfulness Trainings International, liderada pelo Mestre Jangchub Reid, que ensina meditação há mais de 40 anos”, comentou Carolina.

Afinal, quais os benefícios do Mindfulness?

Segundo a Escola de Medicina de Massachusetts, o Mindfulness pode ajudar pessoas que passam por ansiedade, estresse, mágoas, tristezas, dores crônicas, problemas gastrointestinais, asma, dores de cabeça, doenças do coração, pressão arterial, ataques de pânico, recaídas de depressão, distúrbios alimentares, problemas de sono e distúrbios pós-traumáticos.

A efetividade do Mindfulness foi atestada, inclusive, em tomografias cerebrais realizadas pela Escola de Medicina de Harvard. Pessoas que participaram do curso tiveram significantes alterações cerebrais que explicam por que o método pode ser tão efetivo para desafios tão diversos, apontou o estudo.

“Um aumento de volume ocorre em áreas do cérebro relacionadas à auto-regulação, aprendizado, cognição, memória, tomada de decisões, empatia e compaixão. E uma diminuição ocorre na amígdala, parte do cérebro responsável por aspectos da ansiedade, medo e estresse em geral”, explicou a instrutora Carolina Galvani.

O trabalho de profissionais qualificados para ensinar Mindfulness também mostra ganhos mais subjetivos, como autoconhecimento, redução de autocrítica, crescimento pessoal e paz interior. “O curso ensina a prática de meditação de forma bastante didática, simples e leve. As técnicas são bastante diversas e realizadas na posição sentada, deitada, andando e se movimentando. Para facilitar o aprendizado, os participantes recebem áudios de meditações guiadas para praticar em casa”, concluiu.

