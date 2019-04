Curso de manipulação de alimentos com 60 vagas é oferecido gratuitamente pela Vigilância Sanitária

Os encontros da turma do período matutino acontecerão das 7h30 às 10h30 e da turma do vespertino, das 13h30 às 16h30 - Foto: Ilustração

A manipulação adequada de alimentos evita a contaminação por bactérias e fungos, desde o transporte, armazenamento, preparo e oferta do produto já pronto. Pensando nestas boas práticas, a Coordenadoria de Vigilância Sanitária (CVS) da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) por meio do Serviço de Educação Sanitária vai oferecer o curso de “Treinamento em Higiene na Manipulação de Alimentos” durante o ano todo. As inscrições das 60 vagas para o mês de maio acontecerão no dia 25 de abril, exclusivamente.

Serão oferecidas duas turmas e as aulas estão programadas para os dias 20, 21 e 22 de maio. Os encontros da turma do período matutino acontecerão das 7h30 às 10h30 e da turma do vespertino, das 13h30 às 16h30.

Voltado para todos os públicos, a escolaridade do indivíduo não é fator para a seleção. As inscrições serão realizadas na CVS no dia 25 de abril e os interessados devem apresentar o RG, CPF e um Comprovante de Residência.

Os inscritos terão a oportunidade de conhecer as formas seguras de preparar os alimentos e as principais regras da vigilância sanitária. Ao final do curso, os participantes irão obter uma declaração que pode ser utilizada para comprovar sua capacitação às autoridades sanitárias locais.

Confira o cronograma das inscrições e aulas do curso de Treinamento em Higiene na Manipulação de Alimentos:

Serviço

Treinamento em Higiene na Manipulação dos Alimentos

Inscrições: 25 de abril

Endereço: CVS – Rua Antônio Maria Coelho, 76 – Vila Planalto

Horário: das 7h às 11h e das 13h às 17h

Aulas: 20, 21 e 22 de maio

Turma Matutino: das 7h30 às 10h30

Turma Vespertino: das 13h30 às 16h30