Curso ajuda a vencer ansiedade, depressão e estresse

Ferramentas ajudam as pessoas a perceberem as suas emoções positivas e negativas

A empresa Transformart – Gestão das Emoções disponibiliza ferramentas através de treinamento para a superação de dores emocionais, proporcionando o conhecimento do efeito terapêutico do perdão em nossa saúde física e emocional e nos elucidando sobre o efeito da fé e sua correlação com a nossa qualidade de vida. Os meios ajudam as pessoas a perceberem as suas emoções positivas e negativas.

As informações são passadas por meio de um curso com oito encontros semanais e tem de 2 a 3 horas de duração, com no mínimo 8 e no máximo 12 participantes por grupo. É fornecido durante o curso todo o material necessário: • Caderno de Atividades em Classe, • Caderno de Atividades Extraclasse, • DVD, • Jogo da memória ansiedade, • Jogo da memória depressão, • Quebra-cabeça dicas de qualidade de vida cristã.

“Inicialmente estamos direcionando o nosso trabalho ao público feminino, mas partir do segundo semestre já poderemos atender com a mesma qualidade ao público masculino”, afirma Susette Nogueira, facilitadora no curso. Susette é especialista em arteterapia e neuropsicopedagogia, graduanda em teologia.

SERVIÇO

Curso: Superando com Deus a ansiedade, a depressão e o estresse.

Local: Seminário Batista Sul-Mato-Grossense, rua José Antônio, 1941

Duração: 8 semanas: 07/03 a 25/04;

08/03 a 26/04;

09/03 a 27/04.

Horário: 19h às 22h (1 vez por semana)

Material: Caderno de Atividades em Classe e Extraclasse + DVD + Ferramentas Lúdicas

Público-Alvo: Feminino

Facilitadora: Susette Nogueira

Especialista em arteterapia e neuropsicopedagogia, graduanda em teologia. CROMS - 3250.

Investimento: R$ 290,00 (2x no cartão*)

*Será cobrada taxa do cartão. Vagas limitadas.

Informações e inscrições: (67) 4141 4606 / 99247 4704

