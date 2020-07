Cultivo de horta orgânica ajuda enfermeira em período de pandemia

Alimentos orgânicos são mais ricos em nutrientes e em sabor - (Foto: Lara Bellini)

Possuir uma horta orgânica caseira traz várias vantagens. Mesmo com pouco espaço, é possível realizar o plantio e cuidado de alimentos orgânicos. Nesses tempos de pandemia, investir no cultivo caseiro de legumes, verduras e até temperos, pode servir como terapia e com diversos benefícios para a saúde.

Grande ou pequena, com muitas ou poucas variações, começar uma horta em casa pode ser uma boa opção para quem quer cuidar da saúde física e mental. Na linha de frente na luta contra a Covid-19, a enfermeira Neli Rute Sargi do Nascimento, 53, encontra equilíbrio mental na cultivação de sua horta há mais de 28 anos. “É uma terapia, bem gostoso, sempre encontramos um tempo para cuidar de tudo”, afirma. Regar periodicamente e fertilizar com adubo natural, feito na composteira orgânica que ela possui, estão entre os cuidados que a enfermeira mantém sempre com os produtos da horta. Neli possui muitas variedades: desde de temperos a couve, folha que ela mais indica para quem quer começar o seu cultivo caseiro. “Aquilo que a gente consegue ter em casa, produto fresco, é melhor em questão de nutriente, sabor”, relata. “Consigo escolher o que eu quero sempre a minha disposição.”

Benefícios - Uma das grandes vantagens em ter seu próprio plantio é ter certeza de que os frutos, ervas e folhas colhidos não carregam inúmeros componentes químicos maléficos para a saúde. Ao portal A Crítica o nutricionista Emerson Duarte explica que no cultivo orgânico os ingredientes são mais ricos em nutrientes e não possuem contato com substâncias tóxicas prejudiciais para o bem-estar do indivíduo. “As hortas orgânicas fazem tão bem para a saúde física quanto mental do indivíduo, já que o tempo que se gasta nela ajuda com a mente das pessoas”, aponta o especialista. Emerson ainda pontua o crescimento dos cuidados com a alimentação ao longo do tempo e afirma não possuir restrições para saúde quando relacionadas ao que plantar. “Alguns cultivos necessitam de mais técnicas do que outros, mas todo tipo de alimento plantado organicamente pode ser consumido”.