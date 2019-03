Cuidados simples podem prevenir proliferação do mosquito causador da dengue

O tratamento é feito de forma sintomática, sempre de acordo com avaliação do profissional de saúde, conforme cada caso - Foto: Ilustração

A melhor forma de prevenção da dengue é evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Por isso, a Secretaria de Estado de Saúde está alertando à população para os cuidados básicos que evitam a reprodução do mosquito.

O coordenador estadual de controle de vetores, Mauro Lúcio Rosário destaca que eliminando água armazenada, que podem se tornar possíveis criadouros, é possível controlar a incidência da doença.

Os principais sintomas da dengue são febre alta superior a 38,5ºC, dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos, mal estar, falta de apetite, dor de cabeça, manchas vermelhas no corpo.

Mauro lembra que em caso de suspeita é fundamental procurar um profissional de saúde para o correto diagnóstico.

O tratamento é feito de forma sintomática, sempre de acordo com avaliação do profissional de saúde, conforme cada caso.

Segundo o boletim epidemiológico da dengue, divulgado no dia 14 de fevereiro, pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), até o momento a Capital lidera com 1,8 mil notificações, seguida por Três Lagoas com 1,2 mil. No total, Mato Grosso do Sul já tem 4,4 mil notificações em 2019. O Estado registrou 761 casos confirmados da doença, sendo 466 em Campo Grande e 125 em Três Lagoas.