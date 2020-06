CRSs terão plantão de vacinação nesse último fim de semana de campanha contra Influenza

O público alvo da campanha de Sarampo são pessoas de 20 a 49 anos de idade - ( Foto: Divulgação/ CGNotícias)

Os quatro Centros Regionais de Saúde (CRSs) de Campo Grande terão plantão de vacinação nesse último final de semana da campanha contra a Influenza, que vai até essa terça-feira (30). Campo Grande ainda não bateu a meta de vacinar pelo menos 90% do público alvo da campanha, e para tentar atingir esse valor, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) irá realizar um plantão de vacinação nos quatro CRSs da cidade. Estarão disponíveis apenas as vacinas contra Inflluenza e tríplice viral, que imuniza contra sarampo, caxumba e rubéola.

As vacinas estarão disponíveis no CRS Aero Rancho, CRS Tiradentes, CRS Cooophavilla e no CRS Nova Bahia neste sábado (27) e domingo (28), das 6 horas às 18 horas. Dentre os grupos que mais preocupam pela baixa procura pela vacina, estão as gestantes, adultos de 55 a 59 anos e profissionais de segurança e salvamento, que ainda não atingiram os 50% da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde.

Podem se vacinar contra Influenza, além desses três grupos já citados, crianças de até cinco anos de idade, trabalhadores da área da saúde, puérperas, idosos com mais de 60 anos, indígenas, pessoas com deficiência, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, professores de escolas públicas e privadas, caminhoneiros, profissionais do transporte coletivo e pessoas com comorbidades.

O público alvo da campanha de Sarampo são pessoas de 20 a 49 anos de idade, independente de já possuir alguma dose do imunobiológico no cartão de vacinação. Por se tratar de dose de rotina, ou seja, supõe-se que toda a população esteja vacinada, não é estipulada uma meta para esse público.

A campanha contra o sarampo, que iniciou ao mesmo tempo que a da influenza, em 23 de março, foi prorrogada até o dia 31 de agosto, já que a procura pelo imunobiológico está baixa em todo o país.