CRS e USF Tiradentes têm parte dos serviços suspensos para reparos na rede elétrica

O Centro Regional de Saúde (CRS) e Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro Tiradentes estarão com parte dos serviços suspensos na tarde dessa quarta-feira (20) para fazer a manutenção da rede elétrica das unidades - Foto: Prefeitura de Campo Grande

O Centro Regional de Saúde (CRS) e Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro Tiradentes estarão com parte dos serviços suspensos na tarde dessa quarta-feira (20) para fazer a manutenção da rede elétrica das unidades. Um superaquecimento da fiação externa provocou a queda da energia no local nessa manhã.

Equipes da Concessionária de energia estão no local realizando a manutenção, que tem previsão para durar aproximadamente quatro horas. Por enquanto os serviços prestados pelo CRS estão sendo feito de forma manual, como o cadastramento e triagem dos pacientes, já na USF tanto o atendimento ao público quanto a sala de vacinas precisaram ser fechados, o acolhimento à população continua acontecendo normalmente.

O serviço precisou ser feito com urgência, uma vez que afetava toda a estrutura das unidades, comprometendo o atendimento à população. Com superaquecimento da fiação externa os cabos de energia ficaram danificados, impossibilitando a continuidade do atendimento à população de forma segura.