Criança de seis anos é resgatada por helicóptero da Marinha no Pantanal

Menino de dois anos, morador na Comunidade Corixão, a cerca de 45 km de Corumbá, foi encaminhado de helicóptero para a cidade, na tarde de segunda-feira, 22 de junho, depois de passar mal. O resgate foi realizado pela Marinha do Brasil, por meio do Comando do 6º Distrito Naval, após solicitação de apoio do Corpo de Bombeiros.

A criança apresentava quadro de reação alérgica, desmaios e manchas pelo corpo. O deslocamento foi feito com acompanhamento de um médico do Hospital Naval de Ladário. Uma aeronave do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Oeste (EsqdHU-61), organização militar subordinada ao Comando do 6º DN, foi usada para transportar a criança. Na chegada ao heliponto do EsqdHU-61, uma ambulância do Corpo de Bombeiros seguiu com o paciente e a mãe dele para a Santa Casa de Corumbá.

De acordo com informções do "Diário Corumbaense", a Marinha do Brasil esclarece, que o resgate de vítimas, feito por meio de Evacuação Aero Médica (EVAM), empregando helicópteros do Com6ºDN, é uma ação de cooperação com o Corpo de Bombeiros e sua realização ocorre eventualmente em locais onde o acesso é difícil ou inviável via terrestre e em caso de comprovada emergência. O voo depende, ainda, de diversos fatores, como condições meteorológicas, período diurno, distância, entre outros.