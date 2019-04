Criadores do ShopCar e InfoImóveis inovam e lançam plataforma para marcar consultas com profissionais de saúde

A plataforma “Em Consulta” traz duas áreas: Mais Soluções para o Profissional e Mais Agilidade para o Paciente - Divulgação

Diversificação! Essa palavra pode definir os empresários criadores do Grupo InfoShop, que criaram os portais “ShopCar”, “ShopBoats” e “InfoImóveis”, que já são referência no comércio de veículos, acessórios para veículos, imóveis e barcos, e agora investem no “Em Consulta”, uma plataforma que simplifica e aproxima os profissionais da saúde de seus pacientes.

Segundo o diretor-executivo do Grupo InfoShop, Daniel Bianchin, com a larga experiência acumulada à frente dos portais de negociação de veículos, imóveis e barcos, o grupo parte para o “Em Consulta”, que, utilizando-se da tecnologia, pretende implantar uma nova forma e cultura para executar um serviço existente há muitos anos, pois não é mais interessante continuar marcando consultas por telefone no atual cenário de tecnologia que estamos vivenciando no momento.

“Com ética e respeito aos órgãos reguladores de classe, profissionais e nossos usuários, o Em Consulta tem como objetivo agregar profissionalismo e boa prática entre o profissional e o paciente. De uma maneira clara e objetiva, queremos que não haja falta de entendimento nas marcações de consulta”, destacou o empresário.

Ele explica que, a princípio, a plataforma foi disponibilizada para as cidades de Campo Grande e Dourados e trabalha com médicos, dentistas, fisioterapeutas e psicólogos, mas a tendência é ampliar o número de cidades e também de profissionais, sempre de olho em novas tendências.

“A razão para a criação do Em Consulta foi facilitar a vida das pessoas que precisam marcar uma consulta com um profissional de saúde e, por isso, a plataforma traz horário, especialidade, quanto custa, entre outras coisas, como ter um espaço para armazenar o prontuário médico e guardar o resultado da consulta”, acrescenta Daniel Bianchin, recordando que a plataforma entrou em operação neste ano e já conta com mais de 60 profissionais cadastrados.

O empresário informa que o primeiro profissional a se cadastrar foi o odontólogo Thiago Puga, que fez o registro no dia 6 de março de 2019, enquanto o segundo foi o médico oftalmologista Arthur Fernandes Resende. Outro profissional parceiro é o médico-cirurgião plástico Sandro Startari, que desde o início tem acreditado no projeto. “Todo paciente vai ter o cadastro sempre atualizado, não precisando mais chegar ao consultório e fazer novamente”, exemplificou.

Daniel Bianchin explica que os profissionais de saúde interessados em fazer parte da plataforma “Em Consulta” podem acessar o site www.emconsulta.com, onde há uma área para o pré-cadastro. “Após essa parte, um representante nosso vai até o profissional para explicar ao cliente como funciona tudo. O valor parte de R$ 150,00 por mês, sendo que o paciente não paga nada, porém, estamos com uma promoção para os 50 primeiros clientes, que terão três meses sem custo e 50% de desconto sobre a mensalidade por 12 meses”, anunciou.

Entenda a plataforma

A plataforma “Em Consulta” traz duas áreas: Mais Soluções para o Profissional e Mais Agilidade para o Paciente. Na primeira, o cliente pode escolher o plano ideal para suas necessidades, tendo uma plataforma completa para os seus agendamentos.

Ele pode criar os horários, elaborando a agenda por períodos, adicionando horários de encaixe, gerenciando horários individualmente e bloqueando horários. Além disso, poderá gerenciar os agendamentos com os pacientes podendo encontrar e realizar agendamentos que são enviados automaticamente para o painel administrativo com todas as informações do paciente.

Outra facilidade é a redução de ausências, já que o paciente receberá lembretes dias e horas antes do agendamento para mantê-lo atento, reduzindo fortemente o número de ausência. Também será possível marcar retornos após a consulta, escolhendo o melhor horário para o paciente.

“Oferecemos planos tanto para o profissional individual como para múltiplos profissionais ou consultório. A assinatura é mensal, não possui tempo de fidelidade e taxas extras”, pontuou o empresário, revelando que os planos podem ser individual ou multi.

Já a segunda parte da plataforma é voltada para o paciente, que pode se cadastrar e marcar, remarcar ou cancelar seu agendamento com agilidade e segurança. Primeiro, basta se cadastrar, criando a conta preenchendo o formulário e informando os dados pessoais, depois se conectar com o Facebook ou Gmail para facilitar o próximo acesso.

O agendamento começa com a escolha do profissional que mais se encaixe nas necessidades do paciente, tais como horário, especialidades e tratamentos. Além disso, é possível receber lembretes, confirmações e situação sobre o agendamento via SMS ou pelo App.