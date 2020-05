Covid-19: Ministério da Saúde fala sobre vigilância em saúde

Neste momento, o secretário substituto de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Eduardo Macário, e a coordenadora do programa nacional de imunizações, Francieli Fontana, participam de entrevista, no Palácio do Planalto, sobre vigilância em saúde e covid-19.

Acompanhe ao vivo

De acordo com boletim do Ministério da Saúde, divulgado ontem (25), covid-19 infectou 374.898 brasileiros. Desse total, 153.833 estão recuperados. A doença provocou 23.473 óbitos.

Com 203 mortes registradas nas últimas 24 horas, o estado de São Paulo chegou hoje (26) a 6.423 óbitos pelo novo coronavírus (covid-19).

O estado contabiliza, até este momento, 86.017 casos confirmados do novo coronavírus. Dos 645 municípios do estado, 511 registram pelo menos um caso da doença.

O número de pacientes internados com suspeita ou confirmação da covid-19 passa de 12 mil em todo o estado, sendo 4.779 internados em unidades de terapia intensiva (UTI) e 7.506 em enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI reservados para atendimento a pacientes com o novo coronavírus é de 74,5% no estado e de 87,7% na Grande São Paulo.

A América Latina é considerada o novo epicentro da pandemia de covid-19 e a projeção é de que o Brasil pode chegar a 88,3 mil óbitos em agosto deste ano.

A conclusão é da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e foi divulgada hoje (26) em entrevista coletiva semanal sobre o novo coronavírus, realizada de forma virtual. A organização chamou a atenção para a associação da covid-19 com outras doenças não transmissíveis, como câncer, diabetes, hipertensão e obesidade.